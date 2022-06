SAS-aktie brager op efter dansk tilsagn om fortsat ejerskab

Kursen på en SAS-aktie er fløjet op, umiddelbart efter at finansminister Nicolai Wammen (S) fredag formiddag har givet tilsagn om, at den danske stat ønsker at fortsætte som ejer i SAS.

Tre kvarter efter Wammens melding er kurserne på SAS-aktier solgt på børserne i København og Stockholm over 40 procent højere, end da handlen sluttede torsdag.

SAS forsøger at føre en redningsplan ud i livet, der blandt andet involverer et kapitalindskud gennem nye aktier samt at bytte gæld for nye aktier.

I den forbindelse har den ene af SAS' to store aktionærer, den svenske stat, sagt, at man ikke agter at skyde penge ind og dermed fastholde sin ejerandel.

Det vil den danske stat til gengæld, hvis man kan finde en eller flere andre private investorer, som vil gå med til at aftale, at danske interesser tilgodeses.

Det har regeringen og et flertal i Folketinget aftalt fredag.

/ritzau/