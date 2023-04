SAS-aktie fortsætter kursfald efter spekulation om afnotering

Luftfartsselskabet SAS' aktie fortsatte onsdag sit kursfald med 29,1 procent til 0,16 kroner.

Det sker efter spekulationer om en mulig afnotering af selskabet, der kan efterlade aktionærerne med værdiløse aktier.

En afnotering betyder, at selskabets aktie ikke længere kan handles på fondsbørsen.

- Det er sandsynligt, at SAS ikke længere skal være et børsnoteret selskab. Det kan efterlade de eksisterende ejere (aktionærer, red.) uden værdier overhovedet. Det gør selvfølgelig, at nogle af dem løber skrigende væk i øjeblikket, Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank.

Det bliver ifølge aktieanalysechefen op til de nye ejere at vælge, om SAS skal fortsætte som et børsnoteret selskab eller et privat selskab.

Det lægger SAS op til i sine dokumenter i forbindelse med selskabets kommende jagt på kapital, siger Jacob Pedersen.

Rygterne om en mulig afnotering af SAS er blandt andet blevet beskrevet i Berlingske tirsdag aften.

Til avisen siger unavngivne kilder, at planerne om at tage selskabet af børsen er så fremskredne, at det vil være "meget overraskende", hvis det ikke er sket inden efteråret.

Også Jacob Pedersen vurderer, at det mest sandsynlige scenarie på nuværende tidspunkt er, at SAS bliver afnoteret.

- Det er meget svært. Men lige nu er der nok større risiko for, at SAS bliver afnoteret, end at det forbliver noteret (på børsen, red.). Men det er op til de nye investorer at komme med deres vurdering af, hvad de foretrækker, siger han.

Egentlig er det ikke en ny oplysning, at aktierne i SAS kan ende med en værdi på nul kroner.

- Det er overraskende, at SAS-aktien ikke er faldet mere tidligere. Ledelsen har flere gange været ude og sige, at aktieejerne kan stå uden værdier, når den nye kapitalrejsning er gennemført, siger Jacob Pedersen.

Ser man på fremtiden for SAS, er det ifølge Jacob Pedersen vigtigt, at selskabet lykkes med at indhente tilstrækkelig kapital fra nye investorer.

Natten til torsdag oplyste selskabet, at det ville anmode en amerikansk konkursdomstol om at godkende en plan for netop det.

SAS har tidligere oplyst, at det søger at rejse i alt 9,5 milliarder svenske kroner. Det svarer til cirka 6,25 milliarder danske kroner.

