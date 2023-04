SAS-aktien skød i vejret efter udmelding om milliardlån

SAS' aktiekurs blev mandag endnu en gang udsat for en stor bevægelse. Denne gang steg den med 30,7 procent til 0,20 kroner.

Aktiens himmelflugt sker på grund af udmeldingen om, at SAS udskyder anden halvdel af et milliardlån fra kapitalfonden Apollo Global Management.

Det vurderer Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank.

- Det er nok en modreaktion på det store kursfald aktien har haft over den seneste periode. Men det er helt klart også konsekvensen af den meddelelse, SAS har udsendt i dag, siger han.

Årsagen til, at luftfartsselskabet alligevel ikke har brug for den anden halvdel af lånet lige nu, er, at SAS har haft en bedre udvikling i sin likviditet end ventet. Det skriver SAS i meddelelsen.

Likviditet er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte.

SAS' pressechef bekræftede mandag over for Berlingske, at selskabet overvejer salget af datterselskabet SAS Ground Handling.

Det mener Jacob Pedersen imidlertid ikke er den primære faktor for kursløftet.

- Jeg kan ikke forestille mig, at det mulige salg af SAS Ground Handling i sig selv løfter aktien i det omfang, som vi ser her.

- Uanset, hvad der kommer af nyheder omkring SAS, så er virkeligheden, at SAS mangler penge, siger aktieanalysechefen.

For at få de penge, har SAS øjnene ude for at finde nye investorer.

Ifølge aktieanalysechefen vil ejerkredsen med stor sandsynlighed bestå af kapitalfonden Apollo Global Management, da de har lånt SAS en stor portion penge, som kan gå hen og blive konverteret til aktier.

- Apollo står øverst på listen over de investorer, som jeg regner med, skal ind og have en stor bid af SAS. Vi ved, at den danske stat skal være omdrejningspunktet i kapitalrejsningen, som man er i gang med, siger Jacob Pedersen.

Det forventes af aktieanalysechefen, at der skal flere investorer ind ud over Apollo og den danske stat.

- Den danske stat går ikke højere end 30 procent, det må man ikke ifølge konkurrencereglerne. Apollo kan som amerikansk selskab ikke tage mere end 49,9 procent, siger Jacob Pedersen.

Han vurderer fortsat, at de nuværende aktionærers aktier vil blive værdiløse eller næsten værdiløse i takt med luftfartsselskabets kommende kapitalrejsning.

SAS er i gang med en slags konkursbeskyttelse i USA, en chapter 11-proces, hvor det med en dommer for bordenden kan forsøge at nå en overenskomst med sine kreditorer.

Lånet, som SAS har fået, er af den type, der kaldes finansiering af skylder eller DIP-finansiering. Den type lån ydes typisk til selskaber, der er under omstrukturering.

Det blev godkendt af en amerikansk konkursdomstol i september sidste år.Låneaftalen er opdelt i to lige store dele, hvor SAS fik adgang til den første del i september 2022.

Den danske stat ejer lidt over 20 procent af aktierne i SAS.

Siden årets begyndelse er aktiekursen faldet 33,3 procent.

/ritzau/