SAS-analytiker: Overskud er et lyspunkt i afgørende tid

For første gang i lang tid har SAS fredag kunnet levere et regnskab med positive tal på bundlinjen, og det må alt andet lige få ledelsen og de ansatte i luftfartsselskabet til at ranke ryggen.

Det mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, og som følger aktien tæt.

- Jeg tror da afgjort, at det her er en god dag i SAS, når man laver det første overskud i 15 kvartaler.

- Men man holder omvendt også fast i prognosen om, at året som helhed vil resultere i et underskud på mellem 4 og 5 milliarder svenske kroner, og dermed er der også lagt op et underskud i fjerde og sidste kvartal, konstaterer han efter at have gennemlæst rapporten for det skæve tredje kvartal.

Han konstaterer, at overskuddet blandt andet er kommet i stand i kraft af, at det er lykkedes at opnå højere billetpriser.

Det er formentlig en konsekvens af, at der er stor rejselyst, og af, at udbuddet af rejser er begrænset, da antallet af flyvninger stadig ikke er på samme niveau som før corona.

Til gengæld er SAS på udgiftssiden ramt af, at olieprisen stadig ligger højt.

- Noget af det, der gør ondt, er brændstofpriserne, som man stadig ikke har afdækket. Det ser SAS også ud til at blive meget ramt af i det kvartal, som man kommer ind i, siger han.

SAS arbejder i øjeblikket på at skaffe ny kapital, der kan sikre selskabets overlevelse på længere sigt.

18. september er deadline for at afgive bud på at blive ny medejer af SAS, og spørgsmålet er, om det aktuelle regnskab gør indtryk på mulige investorer.

- De mennesker, der sidder og kigger på den mulighed, er formentlig meget dybere i maskinrummet på SAS, end vi andre kan komme. Men uanset hvad, så er det da et fint datapunkt for SAS at kunne sige, at det bevæger sig i den rigtige retning, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/