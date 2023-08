SAS boykotter Bacardi efter blacklisting

Det er ikke længere muligt at få en Bacardi med cola, når man flyver med SAS.

Luftfartsselskabet har besluttet sig for at boykotte spiritusproducenten som følge af, at Bacardi er havnet på de ukrainske myndigheders liste over selskaber, der fortsat driver forretning i Rusland.

Det er det norske erhvervsmedie Børsen, der bringer historien efter at have talt med SAS' norske pressechef, Tonje Sund.

- SAS har som bekendt valgt at tage produkter fra selskaber fra Ukraines officielle liste ud af sortimentet. Vi havde Bacardi-produkter i enkelte lounger og nogen i vores ombord-sortiment, og de blev hurtigt fjernet, da Bacardi kom på listen, siger hun.

SAS besluttede i juni måned af samme årsag at tage alle snackproducenten Mondelez' produkter ud af sortimentet.

Det gælder blandt andet Marabou- og Daim-chokolade. De er i stedet blevet erstattet af tilsvarende produkter fra andre producenter.

Den ukrainske antikorruptionsmyndighed NCAP begrunder placeringen af Bacardi på listen med, at selskabet fortsat sælger sine varer i Rusland og samtidig har slået nye stillinger op i landet.

NCAP henviser også til tal fra Rusland, der viser, at Bacardis skattebetaling til den russiske stat steg til 12 millioner dollar sidste år.

Foruden den velkendte rom har Bacardi også brands som Grey Goose, Bombay Sapphire og Bacardi Breezer i sortimentet.

/ritzau/