Flyvning fra Mallorca koster SAS en bøde på kvart million

Luftfartsselskabet SAS er mandag blevet idømt en bøde på 250.000 kroner for at have overtrådt regler under coronakrisen.

Det oplyser Københavns Byret.

Under sagen har SAS nægtet sig skyldig. Selskabets forsvarer har i et retsmøde sagt, at der "en lang række stærke juridiske grunde" til en frifindelse.

Men sådan er det altså ikke gået.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklagemyndigheden ønskede SAS straffet for i foråret 2021 at have bragt i alt 62 passagerer til lufthavnen i Kastrup, selv om passagererne ikke havde en gyldig covid-test. Påstanden var en samlet bøde på 913.500 kroner.

Dommeren er ikke blevet overbevist, når det gælder en lang række ankomster med en eller et par passagerer. Her er der ikke ført et tilstrækkeligt bevis.

Kun en enkelt ankomst er der dømt for. Den omfattede 35 rejsende, som var fløjet fra Palma på Mallorca til København, hvor de var i transit og ventede på at komme videre med et andet fly til Stockholm.

I dette tilfælde er det bevist, at de rejsende ikke var i besiddelse af en negativ test, som var mindre end 24 timer gammel, fastslår dommeren. Og dermed er loven overtrådt.

Under sagen har SAS peget på, at omstændighederne ved netop denne flyvning var helt ekstraordinære.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den normale afgang fra Mallorca til Stockholm var blevet aflyst. Derfor var passagererne sat på et fly til København, hvor de skulle skifte til en forbindelse til den svenske hovedstad.

Selskabet har i den forbindelse fremlagt en intern mail. Her kan man læse, at paskontrollen i telefonen angiveligt skulle have sagt god for, at passagererne ikke var blevet testet.

Men selv hvis en sådan besked faktisk blev givet, er det ikke en gyldig undskyldning, har senioranklager Camilla Nørlev fra Københavns Politi sagt i et tidligere retsmøde. For den ville i givet fald ikke være i overensstemmelse med lovgivningen.

/ritzau/