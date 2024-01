SAS-ejere nikker ja til tilbagekøbsordning

SAS slipper for at skulle betale milliardstore indskud fra den danske og svenske stat tilbage.

Det er realiteten, efter at en ekstraordinær generalforsamling onsdag eftermiddag har godkendt den såkaldte step up-mekanisme, der gør det muligt at købe aktier tilbage af den danske og svenske stat.

Step up-mekanismen er et afgørende krav i forhold til EU-Kommissionens vurdering af, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, da Danmark og Sverige tilførte SAS ekstra kapital i størrelsesordenen seks milliarder danske kroner i forbindelse med coronanedlukningen i 2020.

Det mente konkurrenten Ryanair, der indklagede SAS for EU-Kommissionen.

Først blev klagen afvist. Siden nåede EU-Domstolen i maj sidste år frem til, at klagen var berettiget. Men efter at have gennemgået dommen nåede Kommissionen frem til, at støtten alligevel var inden for skiven.

I den forbindelse blev det dog krævet, at der inden for to måneder skulle indføres en step-up mekanisme, der sikrede, at SAS over tid nedbringer staternes ejerandele ved at købe de nyudstedte aktier tilbage.

Den vedtagne tilbagekøbsordning får dog ingen reel praktisk betydning.

SAS er i gang med en rekonstruktion, der reelt gør de nuværende aktier værdiløse, når et nyt konsortium skyder 8,5 milliarder danske kroner ind i SAS og afnoterer selskabet fra fondsbørsen.

Konsortiet består af Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest og den danske stat.

/ritzau/