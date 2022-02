SAS får aktietæsk og kan få brug for dansk hjælpepakke

SAS kigger mod afgrunden, og inden for nogle kvartaler kan det dansk-svenske luftfartsselskab få brug for hjælp til genrejsning.

Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank.

- Vi er vel så tæt på, at inden for nogle kvartaler kan vi sagtens stå i en situation, hvor SAS kan få mere end svært ved at gå ud og få de almindelige finansmarkeder til at være med på en rekonstruktion, siger han.

Meldingen kommer, efter at SAS-aktien har fået gedigne tæsk på børsen onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Slagene mod aktien kom, som reaktion på at et nordisk børshus i en rapport vurderer, at SAS nærmer sig konkurs og får brug for en rekonstruktion.

- En rekonstruktion vil sige, at der skal flere penge til. Man skal have noget af gælden nedbragt og have frisk aktiekapital ind for at sikre, at man har en bedre balance mellem gælden og de øvrige finanser i selskabet og indtjeningskraften, siger Jacob Pedersen.

Årsagen til dykket er, som den danske aktieanalysechef ser det, at aktien er blevet handlet ude af trit med den indtjeningsmæssige virkelighed.

- Børsværdien af SAS har indtil her til morgen (onsdag, red.) været mere end dobbelt så høj, som den var inden corona. Og SAS' indtjeningsmuligheder fremadrettet er altså væsentligt ringere, end de var inden corona, siger han.

De dårligere indtjeningsmuligheder skyldes, at SAS har haft mange erhvervskunder, men coronakrisen har ændret rejsemønstrene og flyttet mange fysiske møder i erhvervslivet over på digitale platforme.

- Så vi har en aktiekurs, der har været handlet mere på forhåbninger end realiteter, og så kommer der nu et analysehus ud og siger, at det her kan faktisk gå rigtigt galt for SAS, siger Jacob Pedersen.

Ifølge ham står luftfartsselskabet ikke og mangler penge her og nu. Ved udgangen af oktober havde SAS fem milliarder kroner at trække på.

SAS er altså ikke i overhængende fare for konkurs, men aktieanalysechefen ser behov for en rekonstruktion, og at SAS samtidig sparer flere penge.

- Det er hævet over enhver tvivl, at hvis SAS ikke gør mere, end det, der er programsat over for offentligheden her og nu, så er man et selskab, der bare måned for måned bevæger sig tættere på afgrunden.

- Om den afgrund så ligger om 4 eller 6 måneder, eller om det er om 12 eller 15 måneder, det er et lidt mere åbent spørgsmål.

Luftfartsselskabet, som den danske og svenske stat tilsammen ejer 29 procent af, kan ikke komme ud af problemerne alene, vurderer han.

Dermed skal danske og formentlig også svenske skatteydere i sidste ende redde SAS ifølge Jacob Pedersen.

Tirsdag kommer SAS med regnskab for første kvartal. Her vil analytikeren holde øje med, hvordan topchef Anko van der Werff adresserer udfordringerne med høj gæld, lav egenkapital og indtjeningsgrad.

I 2020 fik SAS en hjælpepakke fra Danmark og Sverige, der stillede statslige garantier for godt to milliarder danske kroner for SAS.

/ritzau/