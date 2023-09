SAS fløj med overskud det seneste kvartal

SAS kæmper hårdt for at få enderne til at nå sammen og skaffe ny finansiering, der kan sikre luftfartsselskabets fortsatte overlevelse.

I den sammenhæng er regnskabet for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2022/23 et lille lyspunkt, idet det her lykkedes for det skandinaviske flyselskab at få sorte tal på bundlinjen.

Det sker, efter at selskabet har haft minus i 14 kvartaler i træk.

SAS opnåede i månederne fra maj til juli et nettoresultat på 461 millioner svenske kroner.

Det skyldes blandt andet, at man havde det højeste passagertal siden corona-tiden. Et passagertal, som samtidig lå 37 procent højere end i samme periode sidste år, som dog var påvirket af passagerstrejken.

Sommermånederne er traditionelt SAS' bedste, og derfor er de sorte regnskabstal ikke nødvendigvis et udtryk for, at selskabet driftsmæssigt er tilbage, hvor de skal være.

Lægger man regnskabsårets første tre kvartaler sammen, resulterer de i et samlet nettounderskud på knap 3,8 milliarder svenske kroner.

