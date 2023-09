SAS fløj med underskud på over 400 millioner i august

SAS realiserede et underskud på 638 millioner svenske kroner - svarende til 406 millioner danske kroner- i august.

Det fremgår af en finansiel rapport, som luftfartsselskabet har offentliggjort, og som er et krav i forbindelse med den konkursbeskyttelsesproces, som selskabet befinder sig i.

Dermed kunne SAS ikke helt leve op til de flotte tal fra perioden fra maj til og med juni, hvor det første gang i flere år lykkedes at præsentere et overskud i en kvartalsrapport, og hvor passagertallet var det højeste siden coronanedlukningerne.

Af månedsrapporten fremgår det desuden, at SAS siden 1. november sidste år sammenlagt har haft et underskud på 4,4 milliarder svenske kroner, svarende til 2,8 milliarder danske kroner.

SAS har i sit seneste regnskab stillet sine aktionærer et underskud før skat på mellem fire og fem milliarder svenske kroner i udsigt for perioden fra november sidste år til november i år.

Tirsdag udløb deadline for at indgive bud på ejerskabet af det fremtidige SAS.

Selskabet skal forsøge at rejse 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital for at kunne fortsætte driften.

SAS forventer senere på ugen at kunne fortælle, hvordan kapitalrejsningen er forløbet.

/ritzau/