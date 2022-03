SAS flyver med flere og fylder flyene bedre op

SAS' trafiktal for februar viser, at antallet af passagerer er steget med 320 procent i forhold til året før.

SAS fortsætter med at flyve med flere passagerer, der også er begyndt at sidde tættere sammen i flyene.

Det fremgår af trafiktal fra SAS i februar, der er offentliggjort mandag.

Tallene viser, at SAS i sidste måned har fløjet med 946.000 passagerer. Det er hele 320 procent flere end i februar sidste år.

Med til historien hører, at der i februar sidste år fortsat var restriktioner og en mere udbredt coronasmitte, end der er i dag.

Tallene viser også, at den såkaldte "load factor" er steget til 58,1 procent. Det er en stigning på lidt mere end 30 procentpoint i forhold til februar sidste år.

Load factor angiver, hvor fyldte SAS-flyene har været, når de har fløjet.

Anko van der Werff, der er administrerende direktør i SAS, glæder sig over, at flyselskabet bliver ved med at flyve med flere passagerer.

- Igen har vi set efterspørgslen blive påvirket positivt, når rejserestriktioner verden over lempes, siger Anko van der Werff i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at selskabet bliver nødt til at være fleksibelt på grund af uforudsete begivenheder som eksempelvis coronapandemien.

Også usikkerheden omkring den geopolitiske situation gør, at SAS skal forblive klar til at reagere hurtigt, siger topchefen.

Med den geopolitiske situation henviser han til Ruslands invasion af Ukraine, som foreløbigt har betydet, at SAS har måttet indstille enkelte ruter.

Ud over at SAS har indstillet en afgang fra Norge til Ukraine, så har selskabet også indstillet en afgang fra Danmark til Japan.

Sidstnævnte skyldes det russiske flyveforbud, der betyder, at SAS ellers skulle flyve udenom Rusland. Det har dog ikke kunnet svare sig.

/ritzau/