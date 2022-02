SAS flyver stadig til Ukraine: Giver folk mulighed for at komme ud

Flere flyselskaber holder sig aktuelt fra ukrainsk luftrum, da vestlige lande har advaret om risikoen for en russisk invasion. Men hos SAS er vurderingen for nuværende, at det er sikkert at flyve dertil.

Det fortæller pressechefen for det skandinaviske luftfartsselskab, John Eckhoff, tirsdag eftermiddag.

SAS har kun en rute gennem ukrainsk luftrum.

Den går fra Oslo til Kijev. Netop tirsdag er der blevet gennemført en flyvning på ruten, og det er umiddelbart planen, at det sker igen om en uge.

- Men vi laver løbende vurderinger af situationen, og sikkerheden for dem om bord kommer først, siger Eckhoff.

Blandt de selskaber, som holder sig fra Ukraine, er hollandske KLM, der lørdag kom med en officiel melding.

Nyhedsbureauet Reuters har i øvrigt overvåget fly fra British Airways via værktøjet FlightRadar24. Her lod det mandag til, at britiske fly holdt sig ude af ukrainsk luftrum.

Siden fredag har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) anbefalet danskere i Ukraine at forlade landet. En lignende anbefaling er kommet i Norge.

Det har også spillet en rolle for SAS.

- Vi skal holde muligheden åben for dem, som ønsker at benytte SAS til at komme ud af Ukraine, siger John Eckhoff.

Fra Københavns Lufthavn går der i øvrigt fly med selskabet Wizz Air til Kijev. Her afgår efter planen et fly torsdag aften.

Ungarske Wizz Air meddelte mandag, at det fortsat flyver til Ukraine. Men selskabet opfordrer rejsende til at holde øje, da der hurtigt kan ske ændringer.

Til nichemediet MobilityWatch har danske Jettime samt norske Norwegian oplyst, at de ikke flyver i ukrainsk luftrum.

For Jettime gælder beslutningen fra mandag. Begge selskaber flyver kun i ny og næ over det vestlige Ukraine i forbindelse med flyvninger længere sydøstpå.

Flere ukrainske selskaber meddelte mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de havde svært ved at få forsikret nogle af deres flyvninger i ukrainsk luftrum.

Ukraine meddelte mandag ifølge BBC, at landet ikke har planer om at lukke for luftrummet.

/ritzau/