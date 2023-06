SAS forlænger tidsfrist for at rejse ny kapital med fire uger

SAS forlænger tidsfristen for at rejse ny kapital med fire uger.

Det skriver luftfartsselskabet i en fondsbørsmeddelelse torsdag.

SAS oplyser i meddelelsen, at selskabet har set "stor interesse for at deltage i processen fra potentielle finansielle og strategiske investorer".

- Efter indledende drøftelser med potentielle investorer har SAS besluttet at forlænge fristen for processen for at give investorerne tid nok til at forberede deres bud, og til at SAS kan vurdere potentielle bud, skriver selskabet.

Kort inden påske anmodede SAS en konkursdomstol i New York om at godkende selskabets plan om at rejse ny kapital via nye investorer.

I maj fik selskabet så grønt lys til at rejse ny kapital i forsøget på at komme ud af den konkursbeskyttelsesproces, som selskabet befinder sig i.

Med den reviderede tidsplan bliver den nye frist for potentielle investorer til at afgive et vejledende bud 17. juli.

Deadline for at afgive det endelige bud er den 18. september.

SAS stræber efter at afslutte retsprocessen i USA omkring årsskiftet, oplyser selskabet.

SAS har tidligere oplyst - og gentager igen torsdag - at selskabet søger at rejse i alt 9,5 milliarder svenske kroner. Det svarer til cirka 6,1 milliarder danske kroner.

Samtidig vil man konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner.

- Den endelige størrelse af kapitalindskuddet afhænger af den konkurrencemæssige kapitalopkøbsproces, samt selskabets løbende evne til at genere yderligere likviditet, lyder det i meddelelsen.

Konkursbeskyttelsesprocessen er fulgt i sporet på adskillige kriser, der har ramt SAS de senere år.

Blandt andet strejkede piloterne i juli. Strejken varede 15 dage, og den bidrog til, at SAS tabte 1,3 milliarder kroner fra maj til juli.

I andet kvartal i år havde selskabet et underskud på 1,525 milliarder svenske kroner. Det svarer til 980 millioner danske kroner.

Regnskabet var det 14. kvartalsunderskud i træk.

