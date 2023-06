SAS fortsætter med at tabe penge trods øget lyst til at rejse

Der er igen røde tal på bundlinjen hos SAS.

Flyselskabet har således i sit andet kvartal et nettounderskud på 1,525 milliarder svenske kroner svarende til 980 millioner danske kroner.

Det viser selskabets halvårsregnskab, der løber fra perioden november 2022 til april i år.

Regnskabet, som viser det 14. kvartalsunderskud i træk, er offentliggjort torsdag morgen.

SAS-underskuddet er stort set på niveau med det tilsvarende kvartal sidste år.

Det er tilfældet, selv om SAS faktisk øgede sin omsætning i kvartalet fra omkring syv milliarder svenske kroner sidste år til knap ni milliarder svenske kroner i år.

Selskabet noterer sig da også en stigning på 36 procent i antallet af passagerer sammenlignet med samme kvartal sidste år.

- Vi er tilfredse med at se, at den generelle underliggende efterspørgsel på at rejse var sund i kvartalet på trods af den økonomiske usikkerhed for samfundet som helhed, siger topchef Anko van der Werff i en skriftlig kommentar til regnskabet.

Men alligevel lykkedes det ikke selskabet at tjene penge.

Det kriseramte flyselskab er for tiden i gang med en konkursbeskyttelsesproces i USA - en såkaldt chapter 11-proces.

Samtidig har selskabet gang i en plan om at spare ved navn SAS Forward. På begge områder noterer Anko van der Werff sig, at der har været fremskridt i de seneste kvartaler.

Selskabet forventer et underskud i hele 2023-regnskabet. Men i 2024 forventer SAS et overskud blandt andet på baggrund af sparetiltagene.

En anden usikkerhedsfaktor ramte i øvrigt selskabet for nylig.

Her kom det nemlig frem, at EU- Retten har underkendt EU-Kommissionens godkendelse af milliardstøtte fra den svenske og danske stat til flyselskabet i 2020.

SAS forventer dog ikke umiddelbare konsekvenser af kendelsen og ser sammen med staterne på "mulige veje frem".

/ritzau/