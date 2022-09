SAS forventer milliardunderskud både i år og næste år

Luftfartsselskabet SAS forventer store underskud både i år og næste år. Først i 2024 forventer SAS igen at have et positivt resultat.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse fredag.

I det indeværende regnskabsår forventer SAS at tabe otte milliarder svenske kroner - 5,4 milliarder danske kroner. Til næste år imødeser selskabet et underskud, der ender mellem fire og fem milliarder svenske kroner.

Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank, er overrasket over, at SAS forventer så stort underskud i det kommende regnskabsår, som begynder 1. november.

- Styrtblødningen i SAS-forretningen fortsætter langt, langt ud i fremtiden, siger han.

SAS forventer en indtjening på 32 milliarder svenske kroner i det nuværende regnskabsår. Indtjeningen vil ifølge SAS' forventninger stige til 40 milliarder svenske kroner i 2023.

Men det ligger stadig under SAS' indtjening før coronapandemien. SAS forventer først at kunne nå det niveau i 2025.

- Det fortæller, at man skal langt ned at vende, inden tingene bliver bedre. Det er lidt en udfordring i en luftfartsindustri, som altid er under forandring, siger Jacob Pedersen.

Derfor vurderer Jacob Pedersen også, at forventningen om et positivt resultat i 2024 er usikker.

- Det at sige her og nu, at vi regner med at kunne tjene penge i 2024 - i luftfartsterminologi er der godt nok lang tid til 2024, siger han.

/ritzau/