SAS fremgik som under tvangsopløsning efter ledelsesfejl

En fejl fra SAS' ledelses side betyder, at selskabet i nogle timer fredag stod som værende under tvangsopløsning i cvr-registret.

Det skriver TV 2.

Cvr-registret er et register, hvor man kan finde oplysninger om danske virksomheder.

SAS' pressechef, Alexandra Lindgren Kaoukji, siger til TV 2, at SAS ikke havde afleveret dets årsregnskab til Erhvervsstyrelsen inden tidsfristen, og selskabet derfor fremgik som værende under tvangsopløsning.

- Vi forventer, at det hele bliver bragt i orden og håndteret i næste uge. Vi er i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen. Det har dog ingen påvirkning på vores operation eller vores virksomhed i øvrigt, siger hun til TV 2.

Allerede fredag aften fremgår selskabet dog igen som aktivt hos cvr-registret.

Erhvervsstyrelsen afviser at kommentere den specifikke sag over for TV 2, men siger, at hvis et selskab indleverer et regnskab for sent, vil det automatisk blive sendt til tvangsopløsning.

Kriseramte SAS i er øjeblikket i gang med en såkaldt chapter 11-proces, der er en konkursbeskyttelsesproces i USA.

Selskabets seneste halvårsregnskab, der løber fra perioden november sidste år til april i år, og som blev offentliggjort 1. juni, viser også røde tal på bundlinjen.

I andet kvartal i år havde selskabet et underskud på 1,525 milliarder svenske kroner. Det svarer til 980 millioner danske kroner.

Regnskabet viste det 14. kvartalsunderskud i træk.

Tallene på bundlinjen hos SAS var røde, selv om selskabet øgede sin omsætning og havde en stigning i antallet af passagerer på 36 procent sammenlignet med samme periode i 2022.

SAS forventer underskud i hele 2023, men regner med et overskud i 2024.

