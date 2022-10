SAS' genrejsning har svært ved at få flyvehøjde hos passagerer

Selvom SAS får flere passagerer tilbage i flyene, er der dog et stykke til tilværelsen før corona-epidemien og selskabets krise. Det viser SAS' passagertal for september.

SAS havde lige under to millioner passagerer i flyene i september. Og selvom det er mærkbart mere end de seneste par år, er der stadig langt til niveauet før corona-epidemien.

I september 2019 var der eksempelvis 2,9 millioner passagerer i SAS-flyene.

Forskellen på de to tal kan også ses i indtægter. Ifølge udregninger fra Sydbanks luftfartsanalytiker, Jacob Pedersen, er der cirka 800 millioner svenske kroner i forskel på september 2019 og september 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig lider SAS ifølge Jacob Pedersen stadig af chokket fra sommerens pilotstrejke:

- I august manglede SAS 200.000 passagerer i at være tilbage på genrejsningsniveauet før strejken, skriver han i en analyse.

- Passagertallet for september viser, at SAS stadig mangler cirka 200.000 passagerer for at være tilbage på niveauet før strejken.

- Det er rigtig dårligt nyt. Jo længere der går med passager-efterslæbet, jo sværere bliver det formentlig også for SAS at genvinde de tabte markedsandele, lyder det fra Jacob Pedersen fra Sydbank.

/ritzau/