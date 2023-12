SAS halter bagefter på indtjening og egenkapital

Med alle tredjekvartalsregnskaber i hus er det muligt at gøre status på luftfartsselskabernes genrejsning efter corona og efter en sommer, hvor rejselysten var stor.

Det har luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank gjort, og øvelsen viser, at SAS fortsat er et stykke fra topformen og fra konkurrenterne.

For mens SAS godt nok for første gang i en årrække formåede at hive et overskud hjem, så var det minimalt sammenlignet med selskaber som Easyjet, Wizz og Ryanair.

Det afspejler sig også i egenkapitalen, som for SAS' vedkommende er negativ, ligesom den også er det for selskabets kommende medejer, Air France/KLM.

Igen er det selskaber som Ryanair og Easyjet, der fører feltet an og endda kan tillade sig at give en del af overskuddet væk i form af udbytte til aktionærerne.

Et lyspunkt for SAS finder man dog i brændstofpriserne, som efter en lille stigning hen over sommeren er faldet igen.

Og mens mange af de øvrige selskaber har sikret sig fast pris på brændstoffet lang tid i forvejen, har SAS valgt den modsatte strategi, hvor man betaler dagsprisen.

Det gjorde ondt i sommer, hvor priserne altså steg, men billedet retter sig lidt op nu, hvor det er muligt at købe jetbrændstof billigere end til de priser, som de andre selskaber har låst en stor del af deres indkøb fast på.

Hvad 2024 gælder, så ser det relativt lyst ud for luftfartsbranchen, hvis man skal tro Jacob Pedersens analyse - også selv om en økonomisk afmatning allerede har ramt Europa og ventes at præge hele næste år.

- Her og nu melder flyselskaberne stort set samstemmende om, at afmatningen ikke kan mærkes i rejselysten. Det er godt nyt, men det kan komme gradvist, som 2024 skrider frem, skriver han i sin analyse.

Fra et kundesynspunkt er der ingen grund til at tro, at det bliver billigere at rejse næste år.

Forhøjelser i taksten for at benytte Københavns Lufthavn vil blive sendt videre til kunderne. Og selv om flyselskaberne gradvist udvider kapaciteten, så bliver det ikke i et omfang, der gør det nødvendigt at sænke priserne for at få flyene fyldt, lyder vurderingen.

/ritzau/