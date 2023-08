SAS har brug for længere tid til at finde nye investorer

Luftfartsselskabet SAS har brug for længere tid til at få styr på refinansieringen af selskabet.

Det skriver det norske medie E24.

Derfor har selskabet i forbindelse med sin konkursbeskyttelsesproces bedt om yderligere 100 dage til fortsat at have eneret til at kunne præsentere en investeringsplan.

Hvis SAS mister eneretten, får andre kreditorer mulighed for at skabe en vej ud af konkursbeskyttelsesprocessen eller endda afvikle selskabet.

Det siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

- Når man beder om en forlængelse, handler det om, hvor komplekst det her er, siger han.

Han forventer dog, at den amerikanske domstol - hvor SAS har søgt om forlængelse - vil give selskabet grønt lys.

- Jeg synes, at argumenterne er tungtvejende, siger han.

I henvendelsen til domstolen giver SAS ifølge E24 udtryk for, at det indtil videre har været i kontakt med hundredvis af potentielle investorer.

Og nu er man nået meget længere i den proces, argumenterer SAS.

Ifølge Jacob Pedersen skyldes ønsket om forlængelse flere faktorer. Men særligt en sag om statsstøtte virker til at lægge beslag på meget tid.

- Man skal bruge meget tid med EU-Kommissionen for at finde ud af, hvordan man kan modtage statsstøtte på en lovlig måde, siger aktieanalysechefen.

Tidligere i år kom det frem, at kommissionen har indledt en undersøgelse, der skal se på, om støtte fra den danske og svenske stat under corona var i overensstemmelse med EU's regler for statsstøtte.

Støtten blev oprindeligt godkendt af Kommissionen i 2020. Efterfølgende er den dog blevet underkendt ved EU-retten.

Den samlede støtte fra Danmark og Sverige løb op i cirka en milliard euro. Det svarer til 7,45 milliarder kroner.

Rent økonomisk er det en dyr omgang for SAS at skulle udskyde fristen for at fremlægge en plan. Og i forvejen har selskabet de seneste år kæmpet med milliardunderskud.

- Det er møghamrende dyrt at ligge i den her proces i forhold til gebyrer og omkostninger til advokater. Det koster mange millioner, siger Jacob Pedersen.

Hvis SAS får 100 dage længere til at få styr på nye investorer, betyder det, at afslutningen på processen skubbes ind i 2024.

Tidligere har fristen været så tidligt som første halvdel af 2023.

/ritzau/