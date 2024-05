SAS har tabt 2,8 milliarder kroner på et halvt år

Flyselskabet SAS tabte knap 4,4 milliarder svenske kroner fra november 2023 til april 2024. Det svarer til omkring 2,8 milliarder kroner.

Det viser SAS' halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

I samme periode lyder flyselskabets omsætning på 18,9 milliarder svenske kroner. Det svarer til cirka 12,2 milliarder danske kroner. Det er lidt over 12 procent mere end samme periode i regnskabsåret før.

SAS afventer i øjeblikket, at EU og det svenske retssystem godkender selskabets rekonstruktionsplan. I marts blev planen godkendt af en amerikansk konkursdomstol.

Selskabet forventer at komme helt ud af den konkursbeskyttelse, der har været i gang siden 2022, i løbet af sommeren. Denne tidsplan kan dog ændre sig, skriver SAS i regnskabet.

I en kommentar til regnskabet påpeger Anko van der Werff, topchef i SAS, at selskabet i løbet af andet kvartal både fik godkendelse fra den amerikanske domstol og har søgt om en reorganisering af selskabet i Sverige.

- Det betyder, at vi er nået en kæmpe milepæl i vores transformationsplan. Vi glæder os til at fremstå som et konkurrencedygtigt og økonomisk stærkere flyselskab med en stabil kapitalstruktur, siger Anko van der Werff.

Et konsortium bestående af fire parter vil samlet investere 13,2 milliarder svenske kroner - omkring 8,5 milliarder danske kroner - i SAS og dermed overtage ejerskabet.

Konsortiet består af kapitalfonden Castlelake, flyselskabet Air France-KLM, Lind Invest, med den danske erhvervsmand Henrik Lind i spidsen, og den danske stat, som samlet vil investere omkring 13,2 milliarder svenske kroner.

/ritzau/