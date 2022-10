SAS indgår ny aftale om 36 leasede fly

SAS indgår aftale med 10 selskaber om ændrede vilkår for leasing af 36 fly i forsøget på at finde besparelser.

Arbejdet med at fremtidssikre driften i SAS fortsætter, og onsdag er luftfartsselskabet nået et skridt nærmere målet.

Selskabet oplyser i en pressemeddelelse, at man har indgået en aftale om nye leasingvilkår for 36 af de fly, man har i drift. Aftalen er indgået med 10 leasingselskaber.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad der præcist er ændret med de nye vilkår, men SAS skulle "være godt på vej" til at opnå den besparelse på mellem 850 millioner og én milliard svenske kroner, som man har sat sig for at finde på leasingkontoen.

- De ændrede leasingaftaler gør det muligt for os at omstille vores flåde og forbedre vores omkostningsstruktur, hvilket er et nøgleelement i vores SAS Forward-plan, siger administrerende direktør Anko van der Werff i pressemeddelelsen.

Her fortæller han også, at man fortsat forhandler med andre selskaber om at få ændret vilkårene i de øvrige leasingaftaler, som SAS har indgået.

Målet med SAS Forward-planen er at finde sammenlagt 7,5 milliarder kroner i årlige besparelser, samtidig med at der skal skaffes ny kapital.

/ritzau/