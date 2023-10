SAS indkalder til pressemøde om ejerskab efter budkrig

SAS indkalder sent mandag aften til pressemøde tirsdag klokken 18 om flyselskabets ejerskab.

Det oplyser SAS i en børsmeddelelse.

Meldingen kommer, efter at selskabets bestyrelse mandag var samlet i den svenske hovedstad, Stockholm.

I børsmeddelelsen lyder det fra SAS, at man tirsdag vil give en "statusopdatering om selskabets pågående kapitalrejsningsproces".

SAS vil over for Ritzau ikke kommentere mandagens udmelding yderligere.

To investorer har ifølge norske Aftenposten været i budkrig om, hvem der skal overtage kontrollen med det konkurstruede selskab.

Ifølge Aftenposten består den ene gruppe af investorer blandt andet af den amerikanske kapitalfond Apollo. Hvem der ellers har deltaget, og hvem der står i spidsen for den anden gruppe, har mediet ikke meldt noget om.

Apollo trådte til med en lånegaranti på 700 millioner dollar (godt 4,9 milliarder danske kroner), da SAS sidste år indgav begæring om såkaldt chapter 11-beskyttelse i USA.

Det er en form for konkursbeskyttelse, der giver selskabet tid til at rejse ny kapital under en række vilkår.

SAS skal som udgangspunkt skaffe 9,5 milliarder svenske kroner i den proces, og Apollo har tidligere tilkendegivet, at fonden er klar til at konvertere lånet helt eller delvist til aktiekapital.

Den danske stat, der lige nu ejer omkring 22 procent af SAS, har tilkendegivet, at den er klar til at øge sin ejerandel til op mod 29,9 procent i forsøget på at få selskabet på ret kurs igen.

Det er uklart, om staten er med i en af de to investorgrupper, der har været i spil.

SAS har siden begyndelsen af indeværende regnskabsår oparbejdet et underskud på 4,4 milliarder svenske kroner.

Senest blev det til et underskud på 638 millioner svenske kroner i august. Det var dog præget af en svækket svensk krone i forhold til dollaren.

