SAS kalder strejkevarsel fra piloter skødesløst og chokerende

Torsdag har omkring 1000 SAS-piloter varslet, at de går i strejke, hvis ikke en overenskomst findes. Ifølge SAS er strejkevarslet skødesløst og uden forståelse for selskabets situation.

Det skriver SAS' danske pressechef, Alexandra Lindgren Kaoukji, i et skriftlig svar til Ritzau:

- Pilotforbundenes varsel er skødesløs og viser en chokerende mangel på forståelse for den kritiske situation, som SAS befinder sig i, skriver hun.

SAS er i gang med at føre en redningsplan ud i livet ved navn SAS Forward. Her er et element, at der skal spares på omkostningerne herunder på personale.

Ifølge de danske SAS-piloter i Dansk Pilotforening har de tilbudt omkring 25 procents besparelse.

Til gengæld vil Pilotforeningen være sikker på, at det er fagforeningens medlemmer, der får de nye arbejdspladser, som SAS skal have besat i datterselskaberne SAS Link og SAS Connect. Der er tale om de piloter, der blev opsagt, da corona-epidemien lukkede luftfartsbranchen.

Ifølge Alexandra Lindgren Kaoukji bidrager piloterne dog ikke tilstrækkeligt, hvis SAS Forward skal redde SAS:

- SAS' plan for at gøre selskabet konkurrencedygtigt, SAS Forward, kræver at alle deltager, inklusive piloterne, skriver hun.

- Dagens varsel viser, at pilotforbundene vælger konflikt fremfor forhandlinger og dermed ikke bidrager med sin del af planen.

- Derudover kræver de vetoret på nøglebeslutninger, som de ikke bryder sig om, som normalt skal træffes af bestyrelse og koncernledelse.

Luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen vurderer, at en pilotstrejke i sommerferie vil blive dyrt for SAS og et alvorligt problem. SAS går så langt som at skrive, at en strejke vil sætte hele SAS' fremtid på spil:

- En strejke vil være ødelæggende og risikere fremtiden for hele virksomheden og tusindvis af kollegers job, skriver pressechefen.

- Vi antager, at piloterne ved, hvad der er på spil, og i stedet vælger at fortsætte arbejdet med at finde en løsning.

Ifølge piloterne har der været drøftelser mellem dem og SAS siden november uden resultat. 1. april udløb overenskomsten. Det er derfor piloterne ikke har fredspligt og kan varsle en strejke.

Det har de gjort, så det kan træde i kraft om tidligst 14 dage.

