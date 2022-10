SAS misser vigtig tidsfrist i stor spareplan

Inden udgangen af oktober skal SAS have fundet 90 procent af milliardbesparelserne. Det når selskabet ikke.

SAS er i gang med en livsvigtig spareplan, men luftfartsselskabet misser en vigtig tidsfrist, der har betydning for udbetalingen af den næste rate af et milliardstort lån til SAS.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

SAS skal finde besparelser for 7,5 milliarder svenske kroner årligt fra 2026, og ifølge en intern tidsfrist skal selskabet have fundet 90 procent af besparelserne inden udgangen af oktober i år.

Men selv om der endnu er nogle dage tilbage af måneden, når SAS det ikke. Det erkender selskabet ifølge Finans.

Det skyldes blandt andet, at der ikke er indgået nye overenskomstaftaler med foreningerne for kabinepersonalet i de skandinaviske lande.

De næste møder er planlagt 10. og 11. november, hvor en norsk rigsmægler deltager.

Det er vigtigt for SAS, at selskabet finder ud af, hvor det skal spare 90 procent af målet.

Årsagen til det er, at Apollo Global Management yder lån til SAS, og først når den amerikanske kapitalfond har godkendt besparelserne, frigiver den anden del af lånet på samlet 700 millioner dollar.

Det svarer til godt 5,2 milliarder danske kroner.

Ifølge SAS har selskabet ikke brug for at få adgang til anden del af lånet lige med det samme.

- Bookingerne er stabile, og vi har en plan, hvor der også er plads til udsving. Når det er sagt, så er det afgørende vigtigt, at vi holder fuld fart i processen, siger Simon Pauck Hansen, der er koncerndirektør med ansvar for driften i SAS, til Finans.

På sigt får SAS dog behov for det fulde lånebeløb for at nå i mål med spareplanen.

Ifølge koncerndirektøren er SAS nået langt i jagten på besparelserne. Der sættes dog ikke tal på, hvor stor en andel af besparelserne der er fundet.

De 7,5 milliarder svenske kroner, som SAS skal spare, svarer til 5,1 milliard danske kroner.

SAS har blandt andet forhandlet en ny aftale på plads med piloterne, ligesom der er blevet genforhandlet aftaler for størstedelen af de 63 fly, som selskabet leaser.

Alene på dette punkt forventer SAS at kunne spare op mod en milliard svenske kroner. Den danske stat har desuden sat en streg over gæld for 3,5 milliarder svenske kroner. Også Sverige og Norge eftergiver gæld.

SAS blev stiftet i 1946 med både den danske, svenske og norske stat som medejere. I 2018 trak Norge sig fra ejerkredsen. Tidligere i år meldt Sverige ud, at landet ikke længere vil skyde flere penge ind i SAS.

Dermed vil Danmark på sigt være eneste statsinvestor tilbage.

/ritzau/