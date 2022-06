SAS-piloter varsler strejkestart fra 29. juni

En eventuel strejke fra omkring 1000 SAS-piloter vil starte 29. juni. Det fremgår af piloternes andet strejkevarsel ifølge Dansk Metal, som Dansk Pilotforening hører under.

Det andet strejkevarsel er en naturlig følge af det første strejkevarsel, som piloterne afleverede sidste uge. Det andet varsel blev afleveret tidligt onsdag eftermiddag.

Strejken vil træde i kraft simultant blandt SAS-piloter i Danmark, Sverige og Norge. Piloterne i de tre lande har hver deres fagforening. Med det andet strejkevarsel er strejken koordineret på tværs af de tre lande.

Piloternes overenskomst med SAS udløb i 1. april. Siden da har parterne forhandlet uden resultat, og torsdag i sidste uge varslede piloterne, at nu vil de gå i strejke.

En sådan strejke skal varsles med mindst 14 dage. Da første varsel blev afleveret kunne piloterne altså tidligst gå i strejke fra 24. juni. Men piloterne har altså valgt at varsle en strejke, der begynder fra 29. juni.

Det er selvfølgelig muligt, at piloterne og SAS når til enighed inden da. Der foregår i denne uge møder mellem parterne i den svenske mæglingsinstitution.

Den potentiel konflikt mellem SAS og piloterne kommer, mens SAS-ledelse kæmper med at gennemføre en redningsplan for selskabet.

Den inkluderer blandt andet, at der skal skaffes flere milliarder fra salg af nye aktier, og samtidig skal der spares på omkostninger i selskabet herunder fra medarbejderne.

Derudover ønsker selskabet at bytte gæld til aktier i selskabet. Dermed vil de nuværende ejeres andel blive fortyndet.

Derfor har blandt andet SAS' to store aktionærer - den danske og svenske stat - skulle tage stilling til, om de to stater vil skyde nye penge i selskabet for at beholde deres ejerandel.

Her har svenskerne valgt at takke nej. Den danske stat har givet tilsagn om, at den gerne skyder milliarder i selskabet, men det skal ske på betingelse af en eller flere andre storinvestorer indgår en aftale, der beskytter danske interesser i selskabet.

