SAS' skæbne kan afgøres allerede i denne uge

Tirsdag morgen dansk tid udløber fristen for at give bud på medejerskab af luftfartsselskabet SAS.

Og når SAS' bestyrelse har gennemgået de indkomne bud, bliver vi allesammen lidt klogere på det økonomisk nødlidende selskabs fremtid.

Det kan godt være en kompleks proces, for buddene kan indeholde en masse betingelser, og derfor kan de være svære at sammenligne.

Det siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Derfor skal vi nok tidligst forvente at blive klogere i slutningen af den her uge, og måske skal vi ind i næste uge.

SAS' ambition er at finde ny kapital for mindst 9,5 milliarder svenske kroner i selskabet.

Den danske stat har allerede tilkendegivet, at den er klar til at øge sin ejerandel fra de nuværende 21,8 procent til 29,9 procent.

Samtidig har kapitalfonden Apollo sagt, at den er klar til at konvertere det lån, som SAS optog i forbindelse med den konkursbeskyttelsesproces, som blev indledt for et år siden, til aktiekapital.

Og selv om amerikanske Apollo af EU-retlige grunde ikke kan eje mere end 49,9 procent af SAS, så tegner det lovende, vurderer Jacob Pedersen.

- Med den kinddans, som den danske stat og Apollo allerede har indledt, vil det være oplagt, at de byder ind som konsortium.

- Og så bør det kunne lade sig gøre at skrabe de sidste 20 procent sammen. Jeg tror i hvert fald ikke, at man kommer til at stille sig op på et pressemøde senere på ugen og sige, at nu lukker forretningen, vurderer han.

Jacob Pedersen tror ikke, at andre flyselskaber vil lægge bud på en minoritetsandel af SAS. Men den velpolstrede svenske Wallenberg-fond, der ejer 3,4 procent i dag, kunne tænkes at fortsætte i den nye konstellation.

Og selv om det ikke skulle lykkes at finde alle 9,5 milliarder svenske kroner, så betyder det ikke nødvendigvis, at SAS ikke kan fortsætte.

Sydbank-analytikeren hæfter sig ved, at SAS endnu ikke har haft behov for at benytte sig af den ekstra lånemulighed på 350 millioner dollar - svarende til knap 3,9 milliarder svenske kroner - som selskabet fik stillet til rådighed i forbindelse med konkursbeskyttelsen.

- Det er for mig et tegn på, at SAS har klaret sig bedre end forventet, og at man derfor måske kan klare sig med mindre, ny kapital. Man må alt andet lige stå 3,9 milliarder kroner svenske bedre, end man forudsatte dengang.

SAS' pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji, oplyser, at selskabet vil indkalde til pressemøde, lige så snart man har overblik over de indkomne bud og den videre proces.

