SAS søger erstatning for flyveledermangel i København

SAS havde i maj færre tomme sæder og og flere passagerer i sine fly end samme måned sidste år. Men manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn har været en torn i øjet på luftfartsselskabet.

Derfor varsler SAS-topchef Anko van der Werff i forbindelse med SAS' trafiktal for maj, at selskabet vil kompenseres.

- De seneste måneder har problemer med flyvelederkapacitet i København skabt betydelige problemer for luftfartsselskaber, lufthavne og ikke mindst vores passagerer.

- Vi forventer, at alle parter påtager sig sit ansvar og sikrer, at vores passagerer kan rejse, hvor de vil, og hvornår de vil denne sommer.

- Vi vil søge kompensation for de usædvanlige omkostninger forårsaget.

SAS-topchefen har tidligere raslet med sablen i Børsen.

- Konflikten er ikke drevet af os, så selvfølgelig vil vi sende dem en regning, sagde han tidligere på måneden til avisen.

I maj var knap hvert femte fly forsinket med mere end 15 minutter i Københavns Lufthavn ifølge tal, som erhvervsmediet Finans tidligere har fået.

Efter en nedskæring blandt flyveledere har Københavns Lufthavn haft problemer med at have flyveledere nok på arbejde, da de resterende flyveledere har nægtet at tage flere ekstravagter.

Fordi der er tale om særlige omstændigheder, er vurderingen fra blandt andet Forbrugerrådet Tænk, at passagerer næppe har ret til erstatning i den forbindelse.

/ritzau/