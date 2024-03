SAS søger om rekonstruktion i Sverige som led i redningsplan

Luftfartsselskabet SAS har som et led i genrejsningen af økonomien ansøgt om rekonstruktion i Sverige.

Ansøgningen kommer, efter at SAS har fået godkendt sin rekonstruktionsplan i USA.

SAS understreger i en pressemeddelelse, at ansøgningen ikke kommer til at påvirke driften af selskabet og dermed passagererne.

Ifølge luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank er ansøgningen da også helt som ventet og et led i processen mod at skabe et økonomisk rentabelt SAS.

- Det handler om de selskabsretlige omlægninger, der skal til for at kunne lukke og afnotere det gamle SAS og starte det nye SAS op med nye ejere.

- Du kan kun lukke en aktie til kurs nul, hvis der ikke er værdier i selskabet. Det er det, retten i Stockholm nu skal tage stilling til, siger Jacob Pedersen.

Han forventer, at det alene er en formalitet at få rettens godkendelse.

- Man er jo ikke i nærheden af at kunne betale kreditorerne det, de har til gode. Der er langt større gæld end værdier i SAS. Det er jo også derfor, man i første omgang har sat den her rekonstruktionsproces i gang, siger analytikeren.

SAS forventer selv, at man kan afslutte rekonstruktionen i slutningen af dette halvår.

Sideløbende med rekonstruktionsprocessen i Sverige afventer SAS også en godkendelse fra konkurrencemyndighederne i EU.

Og her bliver det ifølge Jacob Pedersen spændende, hvordan myndighederne forholder sig til, at Air France-KLM - som er konkurrent til SAS - bliver en af ejerne i det nye SAS.

- Vi har lige set, hvordan EU har stillet sig modvilligt over for, at Lufthansa overtager omkring 40 procent af det italienske luftfartsselskab ITA.

- Det bliver interessant at se, hvordan de stiller sig i forhold til, at Air France-KLM står til at overtage knap 20 procent af aktierne i det nye SAS, siger han.

/ritzau/