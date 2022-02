SAS-strejke kan betyde kompensation til passagerer

Skyldes forsinkelser "usædvanlige omstændigheder" er det ikke sikkert, at passagerer kan få kompensation.

Siden lørdag morgen har bagagepersonalet i SAS Ground Handling (SGH) nedlagt deres arbejde i Københavns Lufthavn.

Det har ført til en række forsinkelser i lufthavnen.

Det kan give anledning til at nogle kunder kan få kompensation, fortæller Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

- Når flyet er blevet forsinket mere end tre til fire timer - alt afhængig af hvor langt man skal rejse - har man krav på at kunne få ombooket sit fly, og hvis man ikke er tilfreds med ombookingen, kan man få pengene tilbage.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derudover kan man i nogle tilfælde have krav på yderligere kompensation på et beløb, der også afhænger af, hvor lang rejsen er. Det er et sted mellem 250 og 600 euro (omkring 1800 til 4500 kroner), siger Vagn Jelsøe.

Der er dog undtagelser i reglerne om kompensation. Det betyder, at man ikke har krav på kompensation, hvis forsinkelsen sker på grund af "usædvanlige omstændigheder".

Det kan blandt andet være storm og strejke.

Det er dog ikke sikkert, at denne strejke betyder, at SAS ikke behøver at betale kompensation til de forsinkede passagerer.

- Hvordan det forholder sig med strejker, findes der faktisk forskellige domstolsafgørelser, der peger i hver sin retning.

- Hvordan en domstol vil ende med at afgøre det i dette tilfælde, tør jeg ikke sige, siger Vagn Jelsøe.

Han anbefaler, at man melder sit krav om kompensation hos SAS. Afvises den kan man klage til Trafikstyrelsen.

I 2019 medførte en strejke aflysninger hos SAS. Der fik 380.000 passagerer aflyst deres flyrejse.

I 2021 fastslog EU-Domstolen, at den strejke ikke var en "ekstraordinær omstændighed". Det betød, at selskabet skulle betale kompensation for aflysninger og forsinkelser.

Vagn Jelsøe understreger dog, at afgørelsen fra 2021 ikke nødvendigvis betyder, at denne strejke får det samme udfald.

Den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse kan også betyde, at ens bagage ikke kommer frem til tiden.

- Hvis man ikke inden for rimelig tid får bagagen eftersendt, så har man derudover også krav på at få godtgjort rimelige erstatningsbeløb, siger Vagn Jelsøe.

Af SAS' hjemmeside fremgår det, at man, hvis ens bagage er mere end 24 timer forsinket, kan få kompensation til at købe nødvendige ting.

Det må man bruge omkring cirka 560 kroner på om dagen.

Går ens bagage helt tabt, er der også mulighed for erstatning.

- Hvis man ikke har fået sin bagage inden for 21 dage, så betragtes den som tabt, og så har man krav på erstatning af den. Det kan være et beløb op til 10.000 kroner, siger Vagn Jelsøe.

/ritzau/