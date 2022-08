SAS-strejke udløser slagsmål mellem fagforbund

FPU vil have Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til at trække en grænse mellem FPU og Dansk Metal.

Sommerens strejke blandt SAS-piloter har ikke kun efterladt en milliardregning til SAS. Det har også efterladt et åbent sår i fagbevægelsen, hvor Flyvebranchens Personale Union (FPU) føler sig uretmæssig skubbet af banen af Dansk Metal.

Det interne slagsmål mellem de to fagforbund betyder, at Flyvebranchens Personale Union tirsdag oplyser, at det har bedt Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om at starte en såkaldt grænsesag.

For at forstå tvisten skal man kende lidt til landskabet inden for piloters fagforening. Her er der særligt to spillere. Der er Flyvebranchens Personale Union, og så er der Dansk Pilotforening (DPF).

Flyvebranchen Personale Union har siden 1970 været medlem af først LO, der siden blev til FH.

Dansk Pilotforening er derimod ret nye i FH-familien. Fagforeningen blev 1. februar i år optaget af Dansk Metal, som er medlem af FH. Inden da har Danske Pilotforening stået uden for LO eller FH i flere årtier.

Det har også oftest været Flyvebranchens Personale Union, der stod for de overenskomster, som prægede branchen for eksempelvis piloter.

Men i sommer gik SAS-piloterne, der er organiseret i Dansk Pilotforening, i strejke. Strejken endte efter 15 dage med en ny overenskomst. Resultatet opleves af Flyvebranchens Personale Union som en kapring af en af deres overenskomster.

- Dansk Metal har brugt optagelsen af de lokale SAS-personaleforeninger som et brækjern til at kapre medlemmer på vores område, siger FPU-formand Thilde Waast.

- På fem måneder har de bragt enorm usikkerhed i dansk luftfart ved at dumpe arbejdsvilkår for piloter og kabineansatte og stjæle aftaler fra et andet FH-forbund.

En grænsesag er en intern proces i FH's grænsenævn. Der er ikke tale om en myndighed. Til gengæld fremgår det af FN's egne regler, at medlemmer af FH skal følge afgørelser i nævnet loyalt.

/ritzau/