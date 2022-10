SAS taber 370 millioner kroner i september

Tårnhøje omkostninger til brændstof er med til at tynge regnskabstal fra SAS, siger analytiker.

Luftfartsselskabet SAS har tabt mere end 370 millioner kroner i september.

Det viser en månedlig indrapportering af regnskabstal til den amerikanske konkursdomstol.

Indrapporteringen er en del af selskabets såkaldte chapter 11-proces. Den skal give selskabet ro til at gennemføre en omfattende omstrukturering.

Det er slags konkursbeskyttelse, hvor SAS med en dommer for bordenden kan forsøge at nå en overenskomst med sine kreditorer. Den proces pågår netop nu.

I september omsatte SAS for cirka 3,7 milliarder svenske kroner, svarende til godt 2,5 milliarder danske.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, er omsætningen en lille smule højere, end han havde ventet.

- Men deres underskud er derimod inden for rammerne af, hvad man kunne forvente. Dog er der ingen tvivl om, at det er et kæmpe underskud, når der kun er tale om en enkelt måned, siger han.

Han vurderer, at det er høje omkostninger til brændstof, som vejer tungt i tallene. Og så er SAS endnu ikke på plads med de omkostningsreduktioner, der er meldt ud i forbindelse med redningsplanen SAS Forward, siger han.

Jacob Pedersen noterer sig også, at konkurrenten Norwegian i forbindelse med det norske selskabs tredje kvartalsregnskab gav udtryk for, at de har godt fat i de forretningsrejsende.

- På et pressemøde sagde de faktisk direkte onsdag, at de vinder markedsandele inden for de forretningsrejsende, og det er også noget af det, der gør ondt på SAS.

Ifølge Norwegian er antallet af forretningsrejsende på nogle af selskabets primære ruter tilbage på et niveau, som man kender fra før coronapandemien.

Under pandemien er hjemmearbejde blevet mere udbredt. Derfor har branchen været bekymret for, om antallet af forretningsrejsende ville finde sit normale niveau igen.

/ritzau/