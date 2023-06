SAS tabte omkring 700 millioner svenske kroner i maj

SAS har i maj fløjet et underskud på 700 millioner svenske kroner hjem, viser en opdatering fra luftfartsselskabet.

Fordi SAS er i en konkursbeskyttelsesproces, skal selskabet sende månedlige opdateringer ud om selskabets økonomiske nøgletal.

I en opdatering om SAS' økonomi siden november, kan man se, at underskuddet er vokset med omkring 700 millioner kroner siden selskabets halvårsregnskab, der løb til og med april.

Det svarer til omkring 450 millioner danske kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig har omsætningen i maj tilsyneladende været omkring 3,9 milliarder svenske kroner - svarende til lidt under 2,5 milliarder danske kroner.

Maj bød ellers på trafiktal, der viste, at SAS i maj fløj med næsten 20 procent flere passagerer end maj i 2022, og at flyene havde færre tomme sæder.

Ifølge Sydbanks aktieanalysechef og luftfartsanalytiker, Jacob Pedersen, er lektien af underskuddet i maj, at SAS' opgave bliver mere kompliceret end bare at få lidt flere passagerer i flyene.

- Vi lærer først og fremmest, at flere passagerer ikke nødvendigvis er lig med større indtjening for SAS. Det er også billedet, vi har set over det seneste halve års tid, siger han.

- Selv om SAS flyver med væsentlig flere passagerer, så er det ikke sådan, at indtjeningen sprudler. Tværtimod leverer man et stort underskud i maj.

Han peger på, at en væsentlig del af underskuddet udgøres af en valutalussing til den svenske krone.

Den svenske kroner har tabt værdi overfor eksempelvis dollaren, så hver gang SAS har skulle betale for noget i dollar, har skattekisten fuld af svenske kroner ikke kunne købe det samme som tidligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valutalussingen kan dog ikke forklare hele underskuddet, mener Jacob Pedersen.

- Det er også tydeligt i tallene, at SAS ikke tjener nok på de flere passagerer i forhold til det, man gerne vil, siger han.

SAS har nu i flere måneder været i gang med at bevæge sig gennem en konkursbeskyttelsesproces, der skal ende med, at nye ejere træder til.

I forbindelse med den proces har SAS indgået flere aftaler, der skal nedbringe selskabets omkostninger. Man af de aftaler træder dog først i kraft, når SAS træder ud af konkursbeskyttelsesprocessen.

Derfor er underskuddet i maj ifølge Jacob Pedersen også et blik ind i "et gammelt SAS", som ikke nødvendigvis fortæller om den tilstand, SAS vil være i, når der findes nye ejere.

/ritzau/