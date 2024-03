SAS tabte over 500 millioner kroner i februar

Flyselskabet SAS tabte fra november til og med februar knap 2,3 milliarder svenske kroner. Det svarer til godt og vel 1,5 milliarder kroner.

Det viser en finansiel opgørelse, som selskabet skal indrapportere hver måned i forbindelse med en konkursbeskyttelsesproces i USA.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen svarer det til, at SAS i februar har fløjet med et underskud på 822 millioner svenske kroner, svarende til 535 millioner kroner.

Underskuddet i februar er en smule større, end Jacob Pedersen havde forventet, mens omsætningen er på linje med hans forventninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Indtjeningen i februar 2024 er kun beskedent bedre end i samme måned sidste år - trods et markant løft i omsætningen. Fremgangen er naturligvis positiv, men også drevet af, at skudåret i år løfter indtægterne, men ikke i sammen niveau løfter omkostningerne, skriver han i en kommentar.

Fra november til og med februar omsatte SAS for knap 11,8 milliarder svenske kroner, svarende til godt 7,7 milliarder kroner.

I februar alene lyder omsætningen ifølge Jacob Pedersen på knap 2,9 milliarder svenske kroner, svarende til 1,9 milliarder kroner.

Sammenligner man med februar i 2023 har SAS løftet omsætningen med omkring 400 millioner svenske kroner.

Jacob Pedersen følger luftfartsbranchen tæt, og SAS' tal for februar viser ifølge ham, at der er brug for "betydeligt mere arbejde", hvis SAS skal lukke det forspring, konkurrenterne har i forhold til indtjening.

Siden sommeren 2022 har SAS været under konkursbeskyttelse i USA - en såkaldt chapter 11-proces.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere i marts godkendte en amerikansk domstol den plan, SAS har lagt for at reorganisere selskabet og komme ud af konkursbeskyttelsen.

Dermed er SAS et afgørende skridt tættere på at kunne komme endeligt ud af chapter 11.

SAS' rekonstruktionsplan mangler dog stadig godkendelser i Sverige og EU.

EU skal blandt andet godkende, at den danske stat øger sin ejerandel i SAS. Derudover forventer Jacob Pedersen også, at EU vil kigge på, at flyselskabet Air France-KLM har købt sig ind i SAS.

I efteråret blev det meldt ud, at et konsortium bestående af den danske stat, kapitalfonden Castlelake, flyselskabet Air France-KLM samt Lind Invest med den danske erhvervsmand Henrik Lind i spidsen ville købe SAS og redde selskabet fra konkurs.

/ritzau/