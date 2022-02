SAS til strejkende: Mød op - ellers er det en opsigelse

SAS har mandag sendt et brev med en kraftig advarsel til de strejkende bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn.

Det oplyser SAS mandag aften til Ritzau.

SAS meddeler, at man ser det som en opsigelse, hvis medarbejderne ikke møder op efter vagtplanen tirsdag.

- Vi kan bekræfte, at vi har sendt et brev ud efter Arbejdsrettens afgørelse her i dag efter tre dages overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Medarbejderne skal inden klokken 23.59 bekræfte, at de vil møde op på arbejde i overensstemmelse med deres vagtplaner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigt for os at pointere, at de selv vælger at bringe deres ansættelsesforhold til ophør umiddelbart, hvis de ikke meddeler, at de vil møde op på arbejde.

- Vi regner med, at de kommer på arbejde i morgen, og at vi igen kan tilbyde vores passagerer den service, de kan forvente sig af SAS, hedder det i en erklæring fra flyselskabet.

I brevet til medarbejderne, som TV 2 har set, står der, at deres ansættelsesforhold "vil blive anset for at være ophørt", hvis ikke de bekræfter, at de vil møde op på arbejde.

Arbejdsretten har mandag eftermiddag skærpet boden og pålagt de strejkende, som er ansat i SAS Ground Handling (SGH), at genoptage arbejdet.

De ansatte i SGH, der blandt andet håndterer bagagen i Københavns Lufthavn, nedlagde arbejdet lørdag morgen.

Søndag blev de pålagt at genoptage arbejdet mandag morgen, men det nægtede de at gøre.

Mandag er de igen blevet pålagt at genoptage arbejdet, men mandag aften har de stadig ikke begyndt at arbejde igen.

/ritzau/