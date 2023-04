SAS udskyder milliardlån: Har ikke brug for pengene lige nu

Det skandinaviske flyselskab SAS udskyder anden halvdel af et lån på omkring 4,7 milliarder kroner fra kapitalfonden Apollo Global Management.

Det skriver SAS i en pressemeddelelse mandag morgen.

Årsagen til, at flyselskabet alligevel ikke har brug for den anden halvdel af lånet lige nu, er, at SAS har haft en bedre udvikling i sin likviditet end ventet. Det skriver SAS i meddelelsen.

Dog udelukker selskabet ikke, at det vil forsøge at få adgang til anden halvdel af lånet på et senere tidspunkt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- SAS kan, afhængigt af den fortsatte udvikling af SAS' likviditetsposition, fortsætte drøftelserne med Apollo Global Management vedrørende adgang til den anden tranche af DIP-lånet på et senere tidspunkt i chapter 11-processen, skriver flyselskabet.

Likviditet er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte.

Lånet er af den type, der kaldes finansiering af skylder eller DIP-finansiering. Den type lån ydes typisk til selskaber, der er under omstrukturering.

Det blev godkendt af en amerikansk konkursdomstol i september sidste år.

Låneaftalen er opdelt i to lige store dele, hvor SAS fik adgang til den første i september 2022.

Det er godt nyt, at SAS alligevel ikke har brug for penge fra Apollo Global Management her og nu. Det fortæller Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

- Det er et bevis på, at SAS har flere penge i kassen, end man regnede med. Det har man blandt andet på grund af høj rejselyst, og så har man også lavet nogle ting internt, så pengene ikke fosser så meget ud af kassen længere, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inden påske meldte SAS ud, at det ville bede en amerikansk konkursdomstol om lov til at rejse kapital ved at finde nye investorer.

I den forbindelse vurderede Jacob Pedersen, at der er lagt op til, at det bliver en storaktionær, der smider penge i selskabet. Og her var hans bedste bud Apollo Global Management, der har mulighed for at konvertere lånet til aktier.

Ud over at være en lille positiv overraskelse for Jacob Pedersen sender udskydelsen af lånet et signal om, at SAS ikke er så afhængig af kapitalfonden som tidligere antaget, mener han.

- Jeg tror stadig, Apollo står som den, der har bedst mulighed for at blive ny storaktionær i SAS, siger Jacob Pedersen.

- Men det er også et signal om, at SAS ikke danser en tættere kinddans med Apollo, end at der kan komme andre investorer på banen.

/ritzau/