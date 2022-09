SAS vil sende elektriske fly på vingerne i 2028

Til trods for økonomisk uvejr er luftfartsselskabet SAS begyndt at forberede sig på en fremtid med grønnere løsninger.

SAS har underskrevet en erklæring med det svenske selskab Heart Aerospace, der giver det muligheden for at købe og tilføje elektriske fly til flåden.

De skal efter planen i kommerciel drift fra 2028, skriver SAS i en pressemeddelelse.

- Sammen med hele industrien har vi ansvaret for at gøre flyrejser mere bæredygtige, siger Anko van der Werff, administrerende direktør i SAS, i meddelelsen.

- SAS er dedikeret til at transformere luftfarten, så kommende generationer kan fortsætte med at forbinde verden og nyde fordelene ved at rejse – men med et mere bæredygtigt fodaftryk.

Det elektriske fly, som SAS forventer at købe, har plads til 30 passagerer og har en elektrisk rækkevidde på 200 kilometer.

- Dette har potentialet til at være et væsentligt skridt på SAS’ bæredygtighedsrejse, der muliggør nul-emissionsflyvninger på ruter inden for Skandinavien, skriver selskabet.

Flyene får også installeret et hybridsystem, som vil gøre dem i stand til at fordoble rækkevidden.

Under udviklingen af det elektriske fly af typen ES-30 har SAS været med på sidelinjen. Allerede i 2019 gik selskaberne sammen om udviklingen af fremtidens elektriske fly.

- Det elektriske fly vil være et godt supplement til vores eksisterende flåde, der betjener de kortere ruter i Danmark, Norge og Sverige på en mere bæredygtig måde, tilføjer topchefen.

/ritzau/