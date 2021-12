Savnet 14-årig pige fra Præstø er fundet i god behold

Den 14-årige pige nåede at være væk i knap seks døgn, før hun blev fundet hos en bekendt natten til fredag.

En 14-årig pige fra Præstø, som har været savnet siden 27. november, er natten til fredag blevet fundet i god behold i Slagelse-området.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Stefan Jensen tidligt fredag morgen.

Pigen blev fundet ved en bekendt og er nu tilbage hos sin familie.

- Hun har været lidt rundt omkring, kan vi se på forskellige oplysninger, siger vagtchefen.

Han understreger, at pigen på ingen måde har lidt overlast eller er kommet noget til.

Politiet fandt pigen omkring klokken 03.00 efter en kombination af efterforskning og forskellige tip, forklarer Stefan Jensen.

- Hun har jo været efterlyst i medierne, så der er flere, som har henvendt sig, fordi de har set hende, siger han.

Den 14-årige pige blev efterlyst med navn og billede torsdag eftermiddag.

I en pressemeddelelse fra politiet blev det oplyst, at hun havde forladt sit hjem i Præstø lørdag eftermiddag.

Ifølge politiet skulle hun ud for at sælge julekort til gavn for den lokale skole.

