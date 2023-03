Schweizisk bank vil købe kriseramte Credit Suisse for syv milliarder

Den schweiziske storbank UBS har ifølge mediet Financial Times tilbudt at overtage kriseramte Credit Suisse for en milliard dollar. Det svarer til cirka syv milliarder kroner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen forventes at blive underskrevet søndag aften, lyder det.

De to banker har i løbet af weekenden arbejdet på at nå til enighed om en aftale, efter at Credit Suisse er kommet under pres, fordi bankkunder har trukket store pengebeløb ud af banken.

I bankens årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig ud.

Det fik i ugens løb den schweiziske centralbank til at stille 380 milliarder kroner til rådighed for at sikre, at banken har tilstrækkelig likviditet.

Den seneste uge har bankens aktie været på slingrekurs.

Et kursfald onsdag accelererede, efter at den største aktionær i banken, Saudi National Bank, fortalte internationale erhvervsmedier, at den ikke vil lægge flere penge i banken.

Flere medier har berettet, at UBS er på jagt efter et sikkerhedsnet på seks milliarder dollar hos den schweiziske regering, hvis en overtagelse skal blive en realitet.

Hvis opkøbstilbuddet går igennem, vil prisen svare til 0,25 schweizerfranc per Credit Suisse-aktie. Det er markant lavere end lukkekursen fredag, som endte på 1,86 schweizerfranc.

Det har fået flere til at kritisere tilbuddet, skriver Financial Times.

Hverken Credit Suisse, UBS eller den schweiziske regering har ønsket at kommentere sagen.

Den finansielle verden har været plaget af uro, siden den amerikanske bank Silicon Valley Bank i sidste weekend kollapsede og blev beordret lukket.

Banken kom i problemer, efter at dens moderselskab meddelte, at det var i bekneb for kapital.

Flere banker på tværs af kontinenter har efterfølgende oplevet store kursudsving på børsen. Det ramte også delvist danske bankaktier.

