Schweizisk bankballade sendte danske bankaktier på rutsjetur

Det gik først ned og derefter op for de danske bankaktier i løbet af mandagen.

I høj grad på grund af de begivenheder, der fandt sted i Schweiz søndag aften. Her overtog storbanken UBS en anden schweizisk storbank, Credit Suisse.

Det konstaterer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

- I løbet af dagens handel skete der en gradvis forbedring særligt omkring bankerne. Som udgangspunkt ser jeg overtagelsen af Credit Suisse som årsagen, siger han.

Nordeas aktie endte som nummer et på det danske eliteindeks, C25, med et plus på 3,7 procent, da børsen i København lukkede klokken 17 mandag.

Tidligere på dagen havde aktien tabt over to procent.

Det har over en bred kam været en positiv dag for de fleste eliteaktier. C25 gik således 0,9 procent frem i dagens handel.

Med til at skabe bekymring hos investorerne fra morgenstunden er ifølge Mikkel Emil Jensen, at der i aftalen om overtagelsen af Credit Suisse blev nedskrevet AT1-obligationer til en værdi af cirka 120 milliarder kroner.

- Selv om det umiddelbart er positivt, at Credit Suisse overtages af UBS, er de her obligationer nedskrevet til nul kroner i værdi. Det tror jeg, markedet indledningsvist tog negativt imod.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Centralbank og Den Fælles Afviklingsinstans har dog mandag forsikret, at egenkapital vil være det første instrument til at absorbere tab.

Først efter det er blevet udnyttet til fulde, vil AT1 obligationer skulle nedskrives.

- De her obligationer ligger nederst i hierarkiet. Det vil sige, at når en bank krakker, og der er behov for kapital, så kan obligationer enten blive lavet om til egenkapital eller nedskrives til nul kroner, forklarer Mikkel Emil Jensen.

Obligationerne er ifølge senioranalytikeren en ekstra buffer i bankernes regnskaber, som man indførte efter finanskrisen.

En obligation er et værdipapir, der udstedes af virksomheder, realkreditinstitutter eller stater.

En obligation er et lån, som udstederen skal betale tilbage på et fastsat tidspunkt. Udstederen af en obligation betaler i hovedreglen en rente til ejeren af obligationen.

