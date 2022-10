Schweizisk kreditbekymring sender danske bankaktier i knæ

Danske bankaktier får kurssmæk over en bred kam mandag, hvor usikkerhed omkring den schweiziske storbank Credit Suisse præger markederne.

Der er sået tvivl om Credit Suisses kredit- og kapitalforhold, hvilket udløser nervøsitet for hele den europæiske banksektor.

Det vurderer Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker hos Sydbank med speciale i finanssektoren.

- Det er foreløbig kun rygter, og Credit Suisse hævder, at de har styr på det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men bekymringen er formentlig, at vi kigger ind i en europæisk version af Lehman Brothers-krakket i 2008, hvor markederne frøs til. Kernen i bankdrift er, at pengene kan flyde, og det kunne de ikke dengang.

- Der skal meget til, før vi ender i sådan en situation igen, men det giver altså banksektoren et ekstra tryk, siger Mikkel Emil Jensen.

Hårdest ramt er Jyske Bank og Danske Bank, der ved 11-tiden mandag er faldet med omkring otte procent.

Også Ringkøbing Landbobank og Spar Nord flader kraftigt med omkring seks procent, mens Sydbank-aktien handles seks procent lavere end i fredags.

Credit Suisse er den næststørste bank i Schweiz og blandt Europas største.

Bankens aktie er over det seneste år faldet med 56 procent i værdi, blandt andet takket være to sager i foråret 2021, der har kostet banken milliarder.

Først krakkede lånevirksomheden Greensill, og siden var det investeringsfirmaet Archegos Capital, der gik konkurs.

Det har ført til, at Credit Suisse har måttet strikke en ny strategiplan sammen, som bliver præsenteret 27. oktober.

Bankens administrerende direktør, Ulrich Körner, forsikrer i den forbindelse, at der ikke er noget at være bekymret for.

- Vi er i gang med en langsigtet, bæredygtig omformning af Credit Suisse med stort værdiskabelsespotentiale. Jeg er sikker på, at vi har, hvad der skal til for at lykkes, hedder det i en intern skrivelse til de ansatte i banken, som blev rundsendt i sidste uge.

/ritzau/