Schweizisk storbank rammes af dramatisk fald

Kursen på den schweiziske bank Credit Suisse falder onsdag og har omkring klokken 13.30 tabt en fjerdedel af sin værdi.

Det har sendt rystelser ud i den europæiske bankverden.

Faldet er tilsyneladende accelereret efter, at den største aktionær i banken, Saudi National Bank, har fortalt internationale erhvervsmedier, at den ikke vil lægge flere penge i banken.

- Svaret er "absolut ikke". Den simpleste årsag er hensynet til regler. Vi ejer lige nu 9,8 procent af banken. Hvis det stiger til over ti procent, træder alle mulige nye regler i kraft.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og vi har ikke noget ønske om at træde ind i et nyt regel-regime, siger Ammar al-Khudairy, der er bestyrelsesformand i Saudi National Bank, til Bloomberg.

Handlen med Credit Suisses aktie har flere gange i løbet af onsdag formiddag været stoppet som følge af de bratte fald hen over få timer.

Ifølge Bloomberg er priserne på at forsikre sine Credit Suisse-obligationer mod, at banken går bankerot, steget til et sjældent set højt niveau. Det er en indikation på, at risikoen for en bankerot er større end set længe.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra nationalbanken i Schweiz, men uden held.

Det bratte fald for Credit Suisses aktiekurs ser ud til på ny at vække uro om den europæiske banksektor.

I Danmark er kurserne på Jyske Bank, Danske Bank og Nordea omkring klokken 13 nede med omkring fem-seks procent.

På den tyske børs i Frankfurt handles Commerzbank og Deutsche Bank til mellem otte og ti procent lavere, end da handlen åbnede i morges.

De franske banker BNP Paribas og SocGen er faldet med over 10 procent. Også spanske, hollandske og italienske banker oplever fald på over fem procent i deres aktiekurs.

Artiklen fortsætter under annoncen

Euroen er også faldet over for dollaren.

- Markedet er vildt. Vi bevæger os fra problemer med amerikanske banker til de europæiske banker, og frem for alt Credit Suisse, lyder det fra Carlo Franchini fra Banca Ifigest i Milano.

Den finansielle verden har været plaget af uro, siden den amerikanske bank Silicon Valley Bank i weekenden kollapsede og måtte dreje nøglen.

Det har ikke umiddelbart haft nogen omfattende konsekvenser i sig selv på det finansielle system, og analytikere har beskrevet banken som havende nogle særlige karaktertræk.

Men alene usikkerheden har påvirket aktiemarkeder.

Credit Suisse var på forhånd i krise efter en række skandalesager. I forbindelse med sit årsregnskab for 2022 oplyste banken, at kunder havde forladte banken og trukket 120 milliarder dollar med sig i sidste kvartal af sidste år.

/ritzau/