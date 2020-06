Se billederne: 15.000 mennesker var forsamlet i Københavns gader i demonstration mod racisme

En demonstration imod racisme fik i går flere end 15.000 mennesker på gaden i København. Begivenheden har efterfølgende vakt debat om smitterisikoen for coronavirus. Se billederne fra demonstrationen her

For anden søndag i træk var hovedstadens gader i går fyldt med mennesker, som demonstrerede imod racisme. Flere end 15.000 borgere deltog i gårsdagens demonstration, som gik fra den amerikanske ambassade på Østerbro til Christiansborg.

Demonstrationen i København er en af mange antiracistiske demonstrationer, der har fundet sted verden over de seneste uger, efter den 46-årige afroamerikanske mand George Floyd den 25. maj i Minneapolis, USA, døde på vej på hospitalet, efter han havde fået en politimands knæ presset mod sin hals i knap ni minutter.

Trods det store fremmøde forløb demonstrationen i København i god ro og orden, skriver Københavns Politi. Når 15.000 borgere lovligt kunne samles til demonstration under coronakrisen, er det fordi, forsamlinger med et politisk formål er undtaget fra at overholde forsamlingsforbuddet, der søndag stadig var på blot ti personer.

Mange havde valgt at bære ansigtsmasker under demonstrationen, men billeder, hvor deltagere står tæt og råber, har vakt debat om smitterisikoen ved at forsamles så mange mennesker, og flere har ment, at deltagere i søndagens demonstration burde gå i frivillig karantæne.

Flere politikere har på sociale medier opfordret til, at deltagere i demonstrationen udviser ekstra forsigtig adfærd i det kommende stykke tid for at undgå at sprede smitte. Senest har Socialdemokratiet opfordret til, at demonstrationsdeltagere lader sig teste for corona:

"Det ville jeg synes, var et passende ansvar at tage på sig selv," siger politisk ordfører Jesper Petersen (S).

Yderligere demonstrationer er planlagt i Aalborg tirsdag den 9. juni og i Odense onsdag den 10. juni.