Se billederne: Demonstrationer i kølvandet på George Floyds død

Den 46-årige George Floyds død har den seneste uge ført til store demonstrationer mod politivold mod sorte i adskillige byer i USA og andre lande i verden

Mandag i sidste uge gik en video viralt. På videoen ses George Floyd, en 46-årig sort mand, der anholdes af en hvid politibetjent, Derek Chauvin i byen Minneapolis, Minnesota. Betjenten sad i adskillige minutter med knæet oven på George Floyds hals, og George Floyd sagde gentagende gange, "I can't breathe", indtil han blev bevidstløs. Den brutale anholdelse, hvor Floyd mister bevidstheden, blev fanget på video af adskillige borgere, der tiggede politiet om at fjerne knæet fra Floyds hals.

Floys død har fået racedebatten til at eksplodere i USA, og flere tusinde demonstranter har indtaget gaderne i adskillige amerikanske byer og i flere andre lande for at kræve retfærdighed. Sagen har polariseret amerikanerne endnu mere, og mens politiet i nogle delstater i sympati har gået sammen med demonstranterne, er det kommet til hårde gadekampe andre steder.