Se billederne: Kongelige bryllupper gennem tiden

I anledningen af at den britiske prins Harry og Meghan Markle siger ja til hinanden den 19. maj 2018, har vi samlet et udvalg af andre kongelige bryllupper gennem tiden

Den 19. maj får den britiske prins Harry endelig sin Meghan, og det er en dag, mange har ventet på i spænding. Det er dog ikke det eneste bryllup, der er endt med at blive en rigtige folkefest. Se her et udvalg af andre kongelige bryllupper igennem tiden.

Prinsesse Alexandra var prinsesse af Danmark og datter til kong Christian IX. Hun blev senere dronning af Storbritannien og kejserinde af Indien, da hun den 10. marts 1863 blev gift med Edward VII, der senere blev konge af Storbritannien.

Der var krise i det britiske kongerige, da Edward VIII af Storbritannien giftede sig med Wallis Simpson, en fraskilt kvinde, den 3. juni 1937. Året før var Edward VIII blevet konge af Storbritannien, men han abdicerede mindre end et år senere for at kunne gifte sig med Wallis Simpson. De var gift i knap 35 år, indtil Edward VIIIs døde i 1972.

Den 20. november 1947 blev dronning Elizabeth II gift med prins Philip. Hun var 21 år, da hun gav sit ja til prins Philip, fem år før hun blev dronning af Storbritannien. Prins Philip blev født som prins af Grækenland og Danmark, men han måtte give afkald på titlerne, da han blev gift med dronning Elizabeth. Han blev i stedet britisk prins og Hertug af Edinburgh

Grace Kelly var en populær amerikansk skuespillerinde, der både vandt en Oscar og Golden Globe for sit skuespil. Som 26-årige skiftede hun dog filmlærredet ud med en titel som prinsesse, da hun blev gift med Fyrst Rainier III af Monaco den 19. april 1956. De nåede at fejre sølvbryllup sammen, men året efter døde Grace Kelly tragisk i en bilulykke. Hun blev 52 år.

Den 29. juli 1981 blev prins Charles gift med den kun 20-årige Diana Spencer. De nåede at få to børn sammen, prins William og prins Harry, inden de blev skilt i 1996. Blot et år senere døde Diana tragisk i en bilulykke.

Prins William mødte Catherine Middleton - i offentligheden kendt som Kate Middleton - på universitetet, og de har været i et forhold siden 2003. De blev gift den 29. april 2011 i Westminster Abbey i London, hvor Kate Middleton fik titlen som hertuginde af Cambridge. De har i dag tre børn sammen, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis.

Den 24. maj 1935 blev Frederik IX gift med den svenske prinsesse Ingrid i Sankt Nikolai Kyrka i Stockholm. De fik tre døtre sammen, den nuværende dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og den daværende prinsesse Anne-Marie, der senere blev dronning af Grækenland.

Den 10. juni 1967 blev hele Danmarks kronprinsesse gift med den franske diplomat, grev Henri de Monpezat i Holmens Kirke i København. Bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot i Nordsjælland med 400 gæster. Det var dog ikke kun gæsterne men hele Danmark, der fulgte med, da den nye danske prins sagde disse smukke ord i sin bryllupstale:

”Jeg kom fra et blomsternes land til en blomstrende have; syren og guldregn, hyld og bonderose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøftekanten. Men pigen var dog havens allersomdejligste pynt.”

Dronning Margrethe og prins Henrik var gift i 51, inden han den 13. februar 2018 sov stille ind omgivet af sin hustru og sønner.

Prins Joachim blev i 1995 gift med den fem år ældre Alexandra Christina Manley, der fik titlen som prinsesse af Danmark. De nåede at få to børn sammen, prins Nikolai og Prins Felix, inden de blev skilt i 2004. Herefter fik Alexandra titlen som Grevinde af Frederiksborg.

Prins Joachim blev gift for anden gang den 24. maj 2008 med den franske Marie Cavallier. De mødte hinanden til et middagsselskab, hvor de var de eneste, der talte fransk. Prins Joachim og prinsesse Marie var dog på det tidspunkt sammen med deres respektive partnere, så det var først nogle år senere, at de fandt sammen. Parret har i dag to børn sammen, prins Henrik, der er opkaldt efter sin farfar, og prinsesse Athena.

Begejstringen var stor fra både dansk og australsk side, da kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sagde ja til hinanden den 14. maj 2004. Kronprins Frederik mødte den australske Mary Donaldson fire år forinden under i Olympiske Lege i Sydney.

Kronprinseparret har i dag fire børn sammen, heriblandt tvillingerne Prins Vincent og Prinsesse Josephine, der er de første tvillingepar i den danske arvefølge nogensinde.