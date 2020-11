Naja Marie Aidt, Isam B og Phillip Faber debuterer: Se de nye sange i højskolesangbogen her

Der er både blevet plads til gamle kendinge og helt nye sange og melodier i den 19. udgave af højskolesangbogen. Kristeligt Dagblad samler her en liste over alle 151 "nye" sange

Isam B's "Ramadan i København" har fået fornyet opmærksomhed, efter det blev kendt, at den er kommet med i den 19. udgave af højskolesangbogen. Men det er langt fra den eneste sang, der som noget nyt kan findes på siderne af den blå sangskat. Hele 151 sange – nye som gamle – har fået en plads. Som Harald Bergstedts gamle godnatsang "Solen er så rød mor" (585) og John Lennons "Imagine" (207).

Den nye højskolesangbog har også pustet nyt liv i flere digte, blandt andre Naja Marie Aidts "Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage" (163), og digtet "Til en veninde" (461) af Emil Aarestrup fra 1838 med ny melodi af Phillip Faber, chefdirigent for DR PigeKoret.

"De nye sange er en blanding af sange, der gennem tiden har vist sig som gode fællessange, kombineret med en række nye bud på fællessange, der kan sætte ord og toner på nutidens liv og verden," kan man læse på den officielle hjemmeside Højskolesangbogen.dk.

Kristeligt Dagblad samler her en liste over alle de nye sange:

Morgen

21 Vi ser det i de klare nætters himmel

30 Daggryet lister sig frem over himlen

31 Lyset vælder ind i verden

Tro

48 Min Jesus, lad mit hjerte få

65 Usynlige

68 Vi trækker streger

69 Du skal elske din næste som dig selv

70 Grøn salme

71 Et hus at komme til

72 Du lagde livstid i min krop

73 Når vintermørket blæser sorg og længsel ind

74 Min nåde er dig nok

75 Og Gud sang

Liv

80 Menneske først og kristen så

94 En strimma hav

106 Barndommens gade

107 Gå stille og tyst

120 Raindrops Keep Fallin' On My Head

121 Both Sides Now

123 Perfect Day

127 Når jeg bli'r gammel

132 Svantes svanesang

133 Langebro

138 Moder Jord

139 Den lige vej

140 Kys det nu, det satans liv

141 Åbent landskab

144 Jâ va lidinj horra

145 Those Who Were

146 I've Seen It All

150 Tænd et lys for mig

151 Vår beste dag

155 Mirakelnatten

156 Har du fyr

157 Vi henter tidevandet ind

158 Vidunderligt tænkt

159 Undertiden

160 Hvad tænker Ingrid på

161 Natskygge

162 Som en hvisken gennem kornet

163 Har døden taget noget så giv det tilbage

164 Ramadan i København

165 At dø er at rejse

166 Der findes en livstid for alting på jorden

167 For vist vil de komme

168 Kaos i min hjerne

169 Afmagtssang

170 Solhverv

171 Blomsterkransebrud

Sprog og ånd

187 De ord, jeg synger

190 Hvad findes der mere

Frihed og fællesskab

207 Imagine

211 Der findes en frihed

217 En sång till modet

218 Gi' os lyset tilbage

219 Syv kjoler for synligheden

220 Frit land

221 Er der steder hvor sandheden synger

222 Åbent hjerte

223 I mit grænseland

224 De unges sang

225 Dommen er faldet, ingen appel

226 Frihedens lysdøgn

Året

233 Hold håbet op

234 December: årets endeligt

256 En stjerne skinner i natt

258 Lille messias

259 Juletræet med sin pynt

260 Højt fra træets grønne top

261 Decembernat

266 Januar puster sin rastløse vilje

267 Januar har sne på huen

276 Guds nåde er en vintergæk

277 Februar

278 Det lyser koldt i februar

286 Som de første forårsdage

293 Forårssang uden håb

294 Sommerfuglen

295 Den gamle skærslippers forårssang

304 Hold da op! Hvad sker der her

306 Hej april

307 Forårsdag

318 Når æbletræets hvide gren

321 Lyse nætter

334 Lige før timerne mørkner i juni

326 Nu blomstertiden kommer

337 Døber, sanger, knægte, flammer

340 Tordenbygen

341 Sommersang uden sol

356 Sæsonen er slut

364 Oktoberdag i flammer

366 De sniger sig så hemmeligt et sted

367 Dagen bliver så kort ved Allehelgen

368 Regnsvejrsdag i november

369 Efterår

372 Fra vest står blæsten

373 November går tungt gennem byen

374 November igen

Danmark

401 Cykelsangen

407 Dejlighedssang

410 Danmark

414 Fædrelandet

415 Danmarksfilm

416 Er Vesterhavet vest nok

Norden

417 Nordisk Hymne

425 Arnajaraqs vandringssang

443 Finlandia

Kærlighed

445 Greensleeves

455 Visa från Utanmyra

461 Til en veninde

462 Hvis jeg kunne synge

467 Hvorfor er lykken så lunefuld

468 Så tag mit hjerte

469 Stille nat

471 Dansevise

475 Smuk og dejlig

478 Da jeg mødte dig

479 Hallelujah

482 Fields of Gold

483 Undantag

485 Skybrud

486 Fortabt er jeg stadig

487 De milde vinde en forårsnat

Folkeviser og ballader

496 To søstre

497 Stolt Vesselil

498 Ravnen

499 Bonden og Elverpigen

500 Leonoras vise

501 Jeg husker det hele, jeg husker ingenting

502 Velfærdsdødedansen

Historien

504 Du bærer din fortid

506 Universet var tavst

513 Morten Luther

530 Waltzing Matilda

543 DEN TIENDE MUSE

548 Forår over Europa

549 Jutlandia

551 We Shall Overcome

552 Blowin' in the Wind

553 Penny Lane

556 Fuglene

557 Man må trække en grænse

558 Hver dag en ny dag

Aften

578 Wiegenlied

585 Solen er så rød, mor

594 Ró

596 De blå og grønne nætter

597 Nirvana

598 Så, min sol gå bare ned

599 Dagen slipper grebet

600 Aftenbøn

Velkendte sangtekster med ny melodi

29 Når det spirer som i dag

79 Udrundne er de gamle dage

81 Nu skal det åbenbares

109 Være-digtet

118 Vi har kun en sol

126 Tænk at livet koster livet

176 Sangen har lysning

181 At lære er at ville

265 Som året går

296 Verden er våd og lys

335 Midsommervise

463 Landskab

517 Leonoras morgendigt

532 Det lyder som et eventyr

Find alle sangtekster på den officielle hjemmesideHøjskolesangbogen.dk.