Overblik: Så stor er den sociale ulighed på dit universitet

Den social ulighed på de danske universiteter er stor. Børn af højtuddannede har stadig langt større sandsynlighed for at få en universitetsuddannelse end børn fra ikke-akademiske hjem. Få overblikket over, hvor stor uligheden er – både på de enkelte universiteter og uddannelser

Det står værst til på Sjælland.

Akademikerbørn har 10 gange så stor chance for at få en uddannelse på Københavns Universitet og Roskilde Universitet end børn af ikke-akademiske forældre. På Aalborg Universitet og Syddansk Universitet er chancen ”kun” dobbelt så stor.

På de enkelte uddannelser er uligheden størst blandt de medicinstuderende. Modsat har forældrenes uddannelsesniveau mindst betydning på uddannelserne inden for business og administration, viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd, Vive.

Se alle tal for universiteterne og de enkelte uddannelser herunder.