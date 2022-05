Se og Hør frifundet i sag om navneforbud for svindeldømts datter

Det var ikke et brud på et navneforbud for svindeldømte Britta Nielsens ene datter, da Se og Hør i oktober 2018 udgav en artikel under overskriften "Sådan snød Britta alle".

Både den pågældende journalist og den ansvarshavende chefredaktør på mediet er blevet frifundet i sagen. Det oplyser Københavns Byret.

Det glæder advokat Hans Jakob Folker, der har repræsenteret journalisten og ansvarshavende chefredaktør Niels Pinborg Lorenzen.

- Vi er glade for sagens resultat, som viser, at man ikke gik for langt, da Se og Hør valgte at bringe en artikel om sagen på daværende tidspunkt, siger han.

Det navneforbud, som er sagens kerne, blev nedlagt i Københavns Byret 11. oktober 2018. Her besluttede en dommer, at det var forbudt at nævne navn på Britta Nielsens børn i forbindelse med Nielsens svindelsag.

Under en uge senere - 17. oktober - kunne man i ugebladet blandt andet læse:

"Britta Nielsen har ud over sin søn også to døtre. Både hun og den ene datter har været kendte skikkelser i rideverdenen. Moderen har for år tilbage købt flere dyre heste af det eksklusive stutteri Paul Schockemöhle syd for Bremen, og datteren har boet og trænet på stedet".

Det fremgår også, at "Britta Nielsen er efterlyst internationalt via Interpol. Ud over hende er tre andre, en mand og to kvinder, sigtet for hæleri i sagen".

Ifølge anklagemyndigheden var det nok til, at man kunne identificere den yngste af den nu svindeldømte kvindes døtre. Det skulle ifølge anklagemyndigheden koste både journalist og den ansvarshavende chefredaktør en bøde på henholdsvis 5000 og 10.000 kroner.

Men det mener byretten ikke.

Der har været ført lignende sager mod andre medier. Blandt andet mod Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, der i december blev frifundet, da han ikke kunne gøres ansvarlig for, at tre journalister skrev en artikel på en sådan måde, at et navneforbud blev brudt.

Britta Nielsen blev i februar 2020 idømt seks et halvt års fængsel for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen, hvor hun var ansat. Svindlen foregik gennem 25 år, hvor hun overførte penge til sig selv.

Hendes tre voksne børn blev efterfølgende dømt i by- og landsret for at have fået del i de svindlede millioner.

De tre blev i Østre Landsret i oktober 2021 idømt mellem to og fire års ubetinget fængsel for hæleri.

