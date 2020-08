Da Anne-Grethe Bjarup Riis' otteårige søn blev dødeligt syg, forandrede hendes liv sig fra en velfungerende tilværelse til et ubærligt mareridt. Ægteskabet blev sat på en hård prøve, familie og venner forsvandt, og bønnerne til Gud blev ikke hørt. Her bringer Kristeligt Dagblad et uddrag af bogen "I Guds Rige"