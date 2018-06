Dansk er ofte blevet beskyldt for at være et svært sprog at udtale. Men har nogle nationaliteter sværere ved det end andre? Se videoen, hvor 10 folk med vidt forskellige nationaliteter prøver kræfter med en ægte dansk tungebrækker

Røget rødøjet havørred.

De fleste ikke-dansk talende vil med stor sandsynlighed have svært ved at udtale en vaskeægte tungebrækker som denne. Men spørgsmålet er, om nogle nationaliteter alligevel er mere udfordret end andre, når det kommer til det danske sprog.

Det har rejseudbyderen Expedia Danmark sat sig for at finde ud af. I en video har de bedt personer fra 10 forskellige steder i verden om at give sig i kast med nogle af de sværeste sætninger på dansk.



I videoen kan du blandt andet høre en person fra henholdsvis Kina, Uganda og Italien udtale den tidligere nævnte tungebrækker: Røget rødøjet havørred.

Se videoen: 10 udlændinge kæmper med at udtale dansk tungebrækker

Som det fremgår af videoen, har visse testpersoner sværere end andre ved at udtale de danske sætninger, og det er der en ganske god forklaring på, mener Ocke Bohn, der er professor i engelsk lingvistisk på Aarhus universitet.

"Det danske sprog har en tendens til at blødgøre konsonanter langt mere end andre sprog. Når de ser et d i et ord, udtaler de d’et, mens vi på dansk blødgør d’et, som vi gør med rigtig mange af vores konsonanter," forklarer professoren.

Derudover er der vokallydene, som germanske sprog har et utal af sammenlignet med andre sprog – og dansk ligger i helt i toppen, siger Ocke Bohn.

”Dansk har, afhængig af hvem du spørger, mindst 24 vokallyde, så der har man en stor opgave, når man skal lære dansk. Hvis du kommer fra arabisk, hvor der kun er 3, og du skal op til 24, så er det meget sværere end for en som mig, som er tysk eller en, der er britisk, hvor der er omkring 15 vokallyde.”

Udover den "røget rødøjet havørred" kan du også høre, hvordan testpersonerne udtaler henholdsvis "tredive bløde håndklæder" og den klassiske "rødgrød med fløde".