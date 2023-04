Seks anholdt for overfald på mand på Christiania

Københavns Politi har fredag aften anholdt seks personer i forbindelse med et overfald på en mand på Christiania.

Det oplyser vagtchef Dyre Sønnichsen til Ritzau.

Kort efter klokken 21 kan vagtchefen ikke oplyse, hvad de er blevet anholdt for. Manden, som blev overfaldet, er blevet kørt med eskorte til Rigshospitalet.

Vagtchefen kan heller ikke for nuværende oplyse nærmere om mandens tilstand.

Københavns Politi fik anmeldelsen klokken 19.05 og er massivt til stede på Christiania. Den første patrulje på stedet udøvede førstehjælp på manden, inden han blev overdraget til redningspersonale.

Politiet mener, at en gruppe personer har bevæget sig ind på Christiania. Her har de gået en rute og har på et tidspunkt mødt manden, som blev overfaldet, fortæller vagtchefen.

Men politiet ved ikke, hvorvidt manden er et tilfældigt offer eller ej.

